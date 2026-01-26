La medida que beneficia a millones de mexicanos y que se aplica en las pensiones en México: hasta el 100% de su sueldo

El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un mecanismo creado para completar las pensiones de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) bajo esquemas de cuentas individuales. Estas son las últimas actualizaciones anunciadas en México por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Una pensión de hasta el 100% del último sueldo del jubilado

Este fondo fue creado como un fideicomiso público destinado a complementar las pensiones que resultan insuficientes de trabajadores, hasta un monto máximo establecido por la autoridad federal.

Sheinbaum señaló ese mismo año que este mecanismo busca garantizar que las personas jubiladas mantengan un ingreso equivalente al que percibían durante su vida laboral activa.

Según la presidenta de México, el Fondo de Pensiones para el Bienestar ya se encuentra activo Marco Ugarte - AP

En términos prácticos, el fondo aporta un complemento únicamente cuando la pensión calculada por la Afore es inferior al salario base registrado, y solo hasta el tope máximo permitido por el propio fideicomiso.

El Estado no sustituye la pensión original, sino que cubre parcialmente la diferencia cuando se cumplen los criterios establecidos.

Este esquema busca complementar las pensiones calculadas por las Afores para que los jubilados bajo el régimen de cuentas individuales reciban un ingreso equivalente a su último salario, con un tope mensual que estaba establecido en 2025 en $17.364 pesos mexicanos mensuales, según se detalla en el sitio web oficial.

El tope mensual para la jubilación actualmente se encuentra en $17.364 pesos mexicanos Freepik

A quiénes beneficia esta medida en las pensiones de México

El Fondo de Pensiones para el Bienestar está dirigido de manera específica a trabajadores que cotizan bajo el régimen de cuentas individuales:

En el caso del IMSS : aplica para quienes están afiliados conforme a la Ley de 1997.

: aplica para quienes están afiliados conforme a la Ley de 1997. Para el Issste: el beneficio alcanza a los trabajadores sujetos a la reforma de 2007.

Para acceder al complemento, es indispensable que la persona haya cumplido con las semanas o años de cotización requeridos por la ley y que la pensión inicial otorgada por la Afore sea inferior al último salario registrado. El fondo interviene únicamente cuando existe esa diferencia.

La medida no aplica para quienes se jubilaron bajo esquemas anteriores, como el régimen del IMSS contemplado en la Ley de 1973. En esos casos, las pensiones se rigen por normas distintas y no entran en el ámbito de acción del fideicomiso.

El gobierno federal explicó que el objetivo es atender a los trabajadores que, pese a haber cotizado durante décadas, enfrentaban pensiones que representaban solo una fracción de sus ingresos previos, lo que generaba dificultades económicas durante el retiro.

Aquellos que cotizan bajo la Ley de 1997 y los trabajadores sujetos a la reforma de 2007 son los que podrán acceder al fideicomiso público Freepik

Procedimiento para acceder al complemento de pensión

El acceso al Fondo de Pensiones para el Bienestar requiere la validación de información laboral y salarial. Los trabajadores deberán acreditar su último salario registrado y el monto de la pensión determinada por su Afore al momento del retiro.

Una vez presentada la documentación, se activará un procedimiento administrativo para verificar los datos y autorizar el complemento correspondiente.

Tras esta validación, el Estado mexicano efectuará el depósito directo de la diferencia necesaria para alcanzar la tasa de reemplazo, siempre dentro del límite establecido.