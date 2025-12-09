La Messi Cup dio inicio con la entrega del trofeo MVP de la MLS al astro argentino

La Messi Cup 2025, un torneo juvenil Sub-16 que reúne a ocho de los clubes más importantes del mundo, comenzó este martes con la ceremonia inaugural, marcada por la entrega a Lionel Messi del trofeo al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga norteamericana.

El comisionado de la MLS, Don Garber, estuvo presente para entregar el reconocimiento al astro argentino campeón del mundo, tal como ocurrió en diciembre de 2024 cuando ganó su primer premio.

"Hemos tenido un momento especial. Querían tener la presentación [del torneo] rodeado de niños", explicó Garber.

En 2024, la ceremonia del MVP fue íntima, sin la presencia de medios ni aficionados. En contraste, la edición 2025 contó con la acreditación de cientos de medios y entradas gratuitas para los espectadores.

Sin embargo, la lluvia obligó a cancelar el desfile de los equipos participantes en la Messi Cup.

"Es una lástima, pero es el primer día y aún queda mucho por disfrutar. Gracias a todos los que nos acompañan", dijo Messi a los asistentes.

Unas 200 personas presenciaron desde las gradas del Chase Stadium, en Fort Lauderdale (afueras de Miami), la entrega del MVP y luego disfrutaron del primer partido del torneo, entre el Inter de Milán y Manchester City. En el segundo turno, Inter Miami debutará ante Newell's Old Boys.

La Messi Cup reúne equipos de la categoría Sub-16 y se disputa por primera vez en el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center, ambos dentro del complejo del Inter Miami en Fort Lauderdale.

Los equipos participantes en la edición 2025 son Chelsea, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Inter Miami y Newell's Old Boys.

El torneo continuará con la fase de grupos hasta el viernes, mientras que la etapa de eliminación directa y la gran final se disputarán entre sábado y domingo.

