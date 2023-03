La minirutina de ejercicios que puede disminuir el riesgo de enfermedades, según un estudio

escuchar

Investigadores de la Escuela de Medicina Clínica de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) informaron que no es necesario pasar horas dentro de un gimnasio para mantener una buena salud. Según su premisa, con solo unos minutos de ejercicio al día se pueden prevenir enfermedades. Explicaron que una de cada 10 muertes prematuras se evitarían si la población del mundo realizara, por lo menos, la mitad de la actividad física que los médicos recomiendan.

Estos datos se dieron a conocer en la revista British Journal of Sports Medicine. Los investigadores afirmaron que hacer 11 minutos de actividad física de intensidad moderada, todos los días, son suficientes para reducir enfermedades como cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y varios tipos de cáncer.

Actualmente, las afecciones cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. En 2019 se registraron 17,9 millones de fallecimientos por este motivo. En tanto que en 2017 9,6 millones de personas murieron por cáncer.

Los expertos insistieron en que el ejercicio reduce el riesgo de las enfermedades mencionadas. El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) recomienda que los adultos hagan al menos 150 minutos de actividad de intensidad moderada. O bien, 75 minutos de actividad de intensidad vigorosa a la semana.

Caminar hacia el trabajo en lugar de usar un vehículo aporta a la salud

¿Cómo definieron la cantidad de ejercicio que previene enfermedades?

Los miembros de la Unidad de Epidemiología del Consejo de Investigación Médica (MRC) de la Universidad de Cambridge hicieron una revisión sistemática y un metaanálisis para determinar qué cantidad de actividad física reduce el riesgo de enfermedades crónicas.

Los estudiosos reunieron datos de investigaciones publicadas respecto al tema. 196 artículos, en donde más de 30 millones de personas compartieron sus experiencias en torno al ejercicio, fueron analizados. La conclusión fue que dos de cada tres de estas personas realizaban una cantidad inferior a 150 minutos de actividad física a la semana.

Los autores concluyeron que hacer más de 150 minutos de ejercicio a la semana no representa una gran reducción de riesgo de padecer enfermedades o muertes prematuras. Sin embargo, la mitad de esta cantidad aporta beneficios significativos. Es decir, acumular 75 minutos semanales de actividad física moderada reduce en un 23% los riesgos de muerte prematura.

Al respecto, el líder de la investigación, Soren Brage, declaró: “Si usted es de los que considera un poco desalentadora la idea de realizar 150 minutos de actividad física, nuestros hallazgos son una buena noticia. Hacer algo de actividad física es mejor que no hacer nada”. Setenta y cinco minutos de actividad moderada a la semana reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en un 17% y cáncer en un 7%.

¿Qué se considera actividad física moderada?

Este tipo de actividad se caracteriza por aumentar la frecuencia cardíaca y acelerar la respiración. Caminar a paso ligero o bailar son actividades que entran en esta categoría.

No obstante, el doctor Leandro García, de la Universidad Queen’s, de Belfast, aseguró que no solo se limita a estas opciones y que hay otras cosas que, aunque no se clasifiquen como deporte, ayudan a llegar a la meta.

Los expertos detallaron que se puede lograr la meta diaria de ejercicio al participar en actividades interactivas con nietos o hijos

“La actividad moderada no tiene por qué implicar lo que normalmente consideramos ejercicio, como hacer deporte o correr. A veces, basta con sustituir algunos hábitos. Por ejemplo, intente caminar hasta su lugar de trabajo o bien, usar bicicleta en lugar del coche”, detalló.

El especialista agregó que participar en juegos activos con los hijos o nietos también es otra opción. “Hacer actividades que te gusten y que sean fáciles de incluir en tu rutina semanal es una forma excelente de ser más activo”.

LA NACION