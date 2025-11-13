La MLS cambiará su calendario en 2027 para adaptarlo al europeo

La MLS anunció este jueves que modificará el formato de su calendario a partir de 2027 para alinearlo al de las principales ligas del mundo.

En la actualidad, la temporada de la liga norteamericana (MLS) se extiende desde finales de febrero a principios de diciembre, incluyendo la fase regular y los playoffs, evitando así que la competición se desarrolle durante los meses más fríos del invierno boreal.

A partir de la campaña 2027-2028, la competición arrancará en el mes de julio y coronará al campeón en mayo, señaló la liga en un comunicado.

El nuevo calendario, similar al del fútbol europeo, contempla también un receso invernal entre mediados de diciembre y principios de febrero.

Antes de establecer el nuevo calendario, la MLS organizará una temporada de transición de febrero a mayo de 2027, con una fase regular de 14 partidos y playoffs, avanzó.

Entre otras repercusiones, el cambio permitirá alinear la ventana de transferencias de la MLS con el mercado internacional.

"Este cambio de calendario es un momento transformativo para la Major League Soccer", dijo el comisionado de la liga, Don Garber, en el texto.

"Alinear nuestro calendario con las principales ligas del mundo fortalecerá la competitividad global de nuestros clubes, creará mejores oportunidades en el mercado de transferencias y garantizará que nuestros playoffs ocupen un lugar central sin interrupción", añadió.

Este cambio fue aprobado el jueves en una reunión de la junta de gobernadores (propietarios) en Palm Beach (Florida).

