La multa que tendría que pagar la venezolana Aleska Génesis si la declaran culpable

La modelo venezolana Aleska Génesis Castellanos fue detenida el pasado 10 de marzo por las autoridades mexicanas luego de ser expulsada del reality de Telemundo La Casa de los Famosos All Stars. La influencer es investigada por robo agravado. Tras realizarse una audiencia, un juez determinó la liberación de la artista bajo ciertas condiciones. Si se la encuentra culpable, deberá pagar una multa considerable.

Cuál es el monto de la multa que podría llegar a pagar Aleska Génesis si la declaran culpable

La acusación contra Aleska Génesis se inició a principios de 2024, cuando el empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio, conocido como el “Zar de los Casinos”, denunció a la venezolana por su presunta participación en el robo de tres relojes de alta gama y otros objetos que después fueron vendidos en Miami. Este hombre fue expareja de la hermana de la influencer, cuyo nombre es Michell Roxana Castellanos.

Aleska Génesis está acusada de robo @aleskagenesis (Instagram)

Ramsés Marcor, el abogado de la parte acusatoria, aseguró recientemente que Aleska cometió un delito y que deberá pagar 496.000 dólares para resarcir el daño, ya que eso es lo que valían los relojes y el resto de los objetos robados, según informó la Revista People. “El juez consideró que sí había elementos para sujetarla a procedimiento por el delito de robo”, detalló el letrado.

Cuáles son las sanciones que afronta Aleska Génesis

Marcor además explicó cuáles son las medidas cautelares que rigen hoy contra la modelo. “No puede salir del país”, explicó: ”Va a dejar su documento migratorio y va a estar sujeta a un procedimiento. Se va al reclusorio, la dejan en libertad, pero va a estar sujeta a procedimiento. Tiene que venir a firmar ante las autoridades cada 15 días”.

En enero de 2024, la celebridad fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por su posible implicación en el caso de robo de relojes de lujo. Según reportó Univision en ese momento, el juez consideró insuficientes los datos de prueba presentados por el agente de la fiscalía y decidieron liberar a la mujer.

Aleska Génesis fue detenida en 2024 y 2025 @ca4jimenez (Instagram)

El descargo de Aleska Génesis tras su detención

Aleska utilizó sus redes sociales para publicar un descargo sobre la situación que atravesó en los últimos días. A través de su cuenta de Instagram agradeció a “cada una de las personas que han estado en los momentos difíciles” y a quienes le enviaron mensajes de apoyo. “Su solidaridad ha sido un refugio en medio de la tormenta”, aseguró.

Luego, continuó: “Como muchos saben, viví una situación irregular en la que mis derechos fueron vulnerados de la manera más injusta. A pesar de todo, hoy estoy en libertad, pero el proceso ha dejado huellas profundas en mí. En este momento, no me encuentro en condiciones físicas ni emocionales para dar declaraciones. Necesito tomar un tiempo para sanar, para reencontrarme conmigo misma y procesar todo lo que ha ocurrido”.

Aleska Génesis compartió un mensaje en redes sociales luego de quedar en libertad condicional Instagram @aleskagenesis

“Hay batallas que no se libran con palabras, sino con el tiempo, la verdad y la justicia. Sé que el amor y la verdad siempre prevalecen, y confío en que todo saldrá a la luz en su debido momento”, concluyó la influencer.

A partir de esta declaración, Ramsés Marcor, el abogado de Francisco Javier Rodríguez Borgio, respondió: “Queremos que se repare el daño y que ya deje de publicar cosas que no son. Estaba detenida por probable responsable, resulta que ahora es víctima. No, no es víctima; es probable responsable ella y sus hermanas Michell Roxana y Bárbara Castellanos”.