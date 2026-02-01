La NASA pone a prueba el regreso del hombre a la Luna con el ensayo general de Artemis II

CABO CAÑAVERAL, Florida.– La NASA inició el sábado un simulacro clave de dos días que culminará con el abastecimiento de combustible de su nuevo cohete lunar, una prueba decisiva para definir cuándo cuatro astronautas despegarán en la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado de Estados Unidos hacia la Luna en más de medio siglo.

El ensayo general, conocido como wet dress rehearsal o ensayo en frío, reproduce paso a paso la secuencia previa a un lanzamiento real, incluida la carga de más de 2,6 millones de litros de combustible superfrío en el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), de 98 metros de altura. El proceso se detendrá apenas 30 segundos antes del encendido de los motores, un punto crítico para verificar que todos los sistemas funcionen según lo previsto.

La tripulación de Artemis II impulsará la investigación sobre vuelos espaciales tripulados (NASA)

El comandante Reid Wiseman y el resto de la tripulación –los astronautas estadounidenses Victor Glover y Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen– permanecen en cuarentena en Houston para evitar cualquier riesgo sanitario. Desde allí supervisan el simulacro antes de trasladarse al Centro Espacial Kennedy, una vez que el cohete reciba la autorización final para volar.

La prueba había sido programada inicialmente para el sábado, pero una ola de frío intenso obligó a la NASA a posponerla. Las bajas temperaturas afectan especialmente a los sistemas de purga y a las válvulas del cohete, por lo que los ingenieros ajustaron los calentadores que protegen la cápsula Orion, ubicada en la parte superior del SLS. Si el ensayo del lunes resulta exitoso, la agencia espacial podría intentar el lanzamiento no antes del 8 de febrero, aunque dispone de apenas unos pocos días de ventana durante el mes antes de tener que reprogramar la misión para marzo.

The @NASAArtemis II mission will use Goddard's Near Space Network during launch, early orbit, re-entry, and splashdown! Learn more about how NASA's two networks work in tandem.https://t.co/uSKT0DnP0i pic.twitter.com/jYP1fZYj8X — NASA Goddard (@NASAGoddard) January 29, 2026

Artemis II tendrá una duración cercana a los diez días y no incluirá un alunizaje. La nave Orion realizará un viaje alrededor de la Luna, pasará por su cara oculta y regresará directamente a la Tierra para amerizar en el océano Pacífico. El perfil recuerda a la histórica misión Apolo 8, que en 1968 llevó por primera vez astronautas a orbitar el satélite sin descender a su superficie.

Misión clave

Aunque pueda parecer un objetivo modesto frente a un alunizaje, Artemis II es una misión clave dentro de la estrategia de la NASA para establecer una presencia humana sostenida más allá de la órbita baja terrestre. Será la primera vez que humanos vuelen a bordo del SLS y de la nave Orion, ambos desarrollados para misiones de espacio profundo y concebidos como la base de futuras expediciones lunares y, eventualmente, marcianas.

Durante el vuelo, la tripulación probará sistemas esenciales de soporte vital, como el suministro de aire y agua, los equipos de seguridad y los procedimientos de emergencia. También será la primera vez que se utilice un sistema de aseo diseñado específicamente para misiones de espacio profundo, una mejora significativa respecto a las soluciones improvisadas de la era Apolo.

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orión, integrados para la misión Artemis II, se ven en la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO� - AFP�

El programa Artemis se apoya en el éxito de Artemis I, una misión no tripulada que en 2022 orbitó la Luna y regresó con datos clave sobre el desempeño de Orion.

La NASA envió a 24 astronautas a la Luna entre 1968 y 1972, de los cuales 12 caminaron sobre su superficie, y Apolo 17 marcó el final de aquella etapa. Artemis II busca ahora retomar ese legado con tecnología del siglo XXI y una fuerte impronta internacional, reflejada en la participación de Canadá y en la adhesión de más de 60 países a los Acuerdos Artemis.

El nuevo cohete SLS es el más potente construido por la NASA y supera en empuje al histórico Saturno V. Junto con la cápsula Orion, está diseñado para misiones de larga duración en el espacio profundo. Orion cuenta además con un módulo de servicio europeo, fabricado en Alemania, que provee propulsión, electricidad, agua, oxígeno y control térmico. Esta arquitectura permitirá futuras misiones más prolongadas y complejas, incluyendo estadías extendidas en órbita lunar y, a largo plazo, vuelos tripulados hacia Marte.

Agencia AP