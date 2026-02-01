Liberaron a Liam, el chico de 5 años detenido por ICE tras un operativo que desató indignación global

MINNEAPOLIS.– Liam Conejo Ramos, un niño de solo cinco años, ya está de regreso en su hogar en Minnesota tras una traumática experiencia bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas.

El caso del pequeño despertó una ola de indignación nacional debido a las denuncias de vecinos y funcionarios escolares, quienes aseguran que los agentes federales usaron al menor como “cebo” para lograr la detención de su padre. Según estos testimonios, los oficiales indicaron al niño de preescolar que llamara a la puerta de su casa para que su madre respondiera y así proceder con el operativo.

El ICE estará presente en el Super Bowl 2026: qué pasará dentro del Levi's Stadium Facebook Levi's Stadium / ICE

Esta liberación ocurrió gracias a la orden de un juez federal, la cual permitió que el niño y su padre, Adrián Conejo Arias, abandonaran el centro de detención de Dilley el pasado fin de semana.

El congresista Joaquin Castro se encargó de escoltar a la familia de vuelta a su comunidad el domingo. En su fallo, el juez Fred Biery lanzó una crítica feroz contra la administración de Donald Trump, pues calificó el episodio como una “persecución gubernamental” que se basa en cuotas diarias de deportación y que no duda en traumatizar a los niños con tal de cumplir sus objetivos.

La tensión en Minnesota por estas tácticas migratorias es extrema y se mezcla con un clima de confrontación política. Mientras la familia de Liam intenta recuperar la normalidad, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y los alcaldes de Minneapolis y St. Paul mantienen un desafío legal contra las redadas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Manifestantes lanzan consignas durante una protesta contra las redadas migratorias Julia Demaree Nikhinson - AP

Para las autoridades locales, estas operaciones bajo el mando de Trump violan protecciones constitucionales fundamentales. El ambiente en el estado es de máxima alerta desde que los agentes federales abatieron a Renee Good el 7 de enero y a Alex Pretti el 24 del mismo mes, hechos que provocaron que miles de ciudadanos ocupen las calles en señal de protesta.

Ante este escenario de resistencia en ciudades demócratas, el presidente Donald Trump emitió una orden directa a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. El mandatario anunció que el gobierno federal no intervendrá en las protestas de estas localidades a menos que los líderes locales soliciten ayuda de manera formal y, además, digan “por favor”.

Protestas en Minneapolis por la muerte de Pretti y contra los agentes migratorios (ICE) OCTAVIO JONES� - AFP�

Trump justificó esta decisión bajo el argumento de que los alcaldes demócratas siempre se quejan de la presencia federal, por lo que ahora deberán pedir el apoyo de forma explícita si no pueden controlar los disturbios.

Sin embargo, el presidente aclaró que la protección de los edificios federales será “muy poderosa” contra los que llamó “lunáticos e insurrectos”. Dio instrucciones al ICE y a la Patrulla Fronteriza para que actúen con contundencia en la defensa de la propiedad del gobierno. También advirtió que cualquier manifestante que agreda a un oficial tendrá que sufrir las consecuencias, ya que permitió a los agentes responder ante actos de violencia como escupitajos o ataques físicos.

En medio de este conflicto, el DHS sostiene una versión distinta sobre el caso de Liam. La portavoz Tricia McLaughlin negó que el niño fuera un objetivo de arresto y calificó la historia del “cebo” como una “mentira absoluta”. Según el gobierno, el padre del menor huyó a pie y dejó al niño dentro de un vehículo en marcha en la entrada de la casa. Además, el Ejecutivo afirma que el padre entró de forma ilegal al país en diciembre de 2024, aunque su defensa sostiene que posee una solicitud de asilo pendiente que le otorga el derecho a su estancia legal.

Las fuerzas del orden se preparan para realizar arrestos tras declarar una asamblea ilegal durante una manifestación ruidosa frente al hotel Graduate by Hilton Minneapolis Adam Gray� - FR172090 AP�

Como una posible vía de solución, el “zar fronterizo” Tom Homan sugirió que el gobierno podría reducir el número de agentes en Minnesota si los funcionarios del estado aceptan la cooperación con el ICE. Asimismo, Trump se mostró a favor de que los oficiales utilicen cámaras corporales para que todas las interacciones queden grabadas, lo cual, en su opinión, ayudará a la policía en la mayoría de los casos.

Mientras el debate político continúa, el apoyo hacia el pequeño Liam es total en su comunidad. Las senadoras Amy Klobuchar e Ilhan Omar celebraron su retorno; Klobuchar fue tajante al declarar que el niño debe estar en su escuela y no bajo detención.

Agencia AP