La pelea Trump-Zelensky: Esto nunca había pasado con un presidente norteamericano antes

WASHINGTON.- Lo ocurrido hoy en el Salón Oval —la emboscada obviamente premeditada al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, por parte del presidente Trump y el vicepresidente JD Vance— fue algo nunca visto en los casi 250 años de historia de Estados Unidos: que en una guerra a gran escala en Europa, el presidente norteamericano se ponga claramente del lado del agresor, el dictador y el invasor, y en contra de los democráticos invadidos que combaten en nombre de la libertad.

¿Quieren una analogía? Imaginen si a principios de este mes, cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó la Casa Blanca, Trump y Vance le hubiesen dicho que la guerra con Hamas ya se había prolongado mucho, que se habían perdido demasiadas vidas y que a Estados Unidos le estaba costando demasiado dinero, y que ya era hora de que “Bibi” y los israelíes hicieran un pacto con Hamas, el agresor.

Porque lo que Rusia le hizo a Ucrania el 24 de febrero de 2022 es lo mismo que Hamas le hizo a Israel el 7 de octubre de 2023: una invasión sorpresa, asesinatos y violencia sexual para sembrar la destrucción y el caos en otra sociedad y otro país. Trump se puso 110% del lado de Netanyahu contra Hamas, y ahora se puso 110% del lado de Putin contra Zelensky y Ucrania.

Escándalo inédito en la Casa Blanca - Subtitulado

Es imposible dimensionar lo que esta ruptura implica para la política exterior de Estados Unidos. Siempre hemos estado del lado de la libertad y de quienes luchan por ella alrededor del mundo.

Hubo momentos en los que las fuerzas aislacionistas dentro del pueblo norteamericano nos refrenaron y hubo que convencerlas. Y hubo momentos en los que tuvimos que alinearnos temporalmente con dictadores para apoyar la causa de la libertad contra enemigos poderosos, como la Alemania nazi o la Unión Soviética.

Pero no recuerdo una sola vez en que un presidente de Estados Unidos haya declarado que el mandatario democráticamente elegido de un país que quiere conservar su libertad sea un “dictador” responsable de iniciar una guerra con su vecino, cuando fue el despiadado dictador vecino quien realmente la inició.

Cuando uno escucha Trump, se diría que todo lo que Estados Unidos hizo por Ucrania fue por puro altruismo. Como si en el destino de Ucrania y en el triunfo de la libertad no estuvieran también en juego los intereses norteamericanos. Como si no nos interesara realmente que Ucrania está protegiendo a la Unión Europea, una gigantesca alianza pronorteamericana de libre mercado y libertades individuales. A Trump no le importa un pepino lo que pase con Ucrania o la Unión Europea: lo único que le importa es que Zelensky le diga “gracias” por nuestro altruismo y que le entregue la mitad de los recursos minerales de su país, y todo eso, mientras libra una guerra por su supervivencia.

Se trata de una perversión total de la política exterior de Estados Unidos aplicada por todos los presidentes desde la Primera Guerra Mundial. Compatriotas norteamericanos, ahora sí que nos adentramos en aguas totalmente desconocidas, y al timón hay un presidente que… bueno, no puedo creer que sea un agente ruso, pero que al menos interpreta a uno por televisión.

Traducción de Jaime Arrambide

Por Thomas Friedman

The New York Times