La popular aerolínea estadounidense que cobrará por reclinar el asiento

Todos los viajeros dan por hecho que podrán reclinar su asiento cuando están a bordo de un avión. Sin embargo, hace unos días la aerolínea de Canadá WestJet anunció que no todos los pasajeros en sus vuelos más económicos podrán cambiar la posición de sus respaldos. Para hacerlo, tendrán que pagar más.

WestJet cobrará más por reclinar el asiento en sus aviones

El 23 de septiembre de 2025, WestJet publicó un comunicado de prensa sobre la extensa reconfiguración que realizaron en la cabina de sus aviones Boeing 737-8 MAX y 737-800. Uno de los cambios que más llamó la atención fue el que se aplicó a los asientos de la clase turista, es decir, a la sección más accesible.

Todos los asientos contarán con un puerto para cargar dispositivos electrónicos (WestJet)

La empresa detalló que esta área de sus aeronaves “incluye nuevos asientos, reposacabezas ajustables, así como un cojín y respaldo mejorados, con un diseño de reclinación fija que ayuda a preservar el espacio personal”.

Global News se comunicó con la aerolínea para saber si esa declaración significaba que la clase turista no podrá reclinar sus asientos a gusto personal. Un representante de WestJet confirmó que los respaldos en esa área tendrán una ligera inclinación, pero la posición no podrá ajustarse.

En el comunicado, la compañía señaló que los asientos en las secciones Premium y Extended Comfort sí serán reclinables. Esto quiere decir que, aunque no existirá una cuota adicional para mover el respaldo, los viajeros que quieran hacerlo tendrán que comprar boletos más costosos.

Samantha Taylor, vicepresidenta ejecutiva de WestJet, afirmó que la futura distribución de sus cabinas fue pensada para “satisfacer las diversas preferencias de nuestros pasajeros”.

“Ya sea que opten por asientos Premium con comodidades adicionales y espacio para las piernas, o por precios más accesibles con menos espacio, nos complace presentar esta gama de productos para que nuestros pasajeros disfruten”, declaró Taylor.

La reacción del público ante la nueva medida de WestJet

John Gradek, profesor de redes de suministro y gestión de aviación en la Universidad McGill en Canadá, le aseguró a Global News que la medida de WestJet es solo una estrategia para conseguir la mayor cantidad de dinero posible a costa de sus compradores.

Tanto expertos como clientes se preguntaron si la aerolínea comenzará a cobrar extra por otros servicios básicos (X/@mfletcher530)

“Esta es una evolución continua de las formas en que las aerolíneas añaden cargos a sus tarifas y reducen lo que normalmente se esperaría que incluye el boleto”, agregó Gradek. “No es una táctica nueva. Lo hemos visto con el equipaje, con las comidas... con todo tipo de cosas. Los asientos fueron la siguiente opción, ¿y quién sabe qué será después?”.

El anuncio de WestJet provocó descontento entre canadienses y estadounidenses por igual, porque la aerolínea ofrece vuelos a múltiples ciudades de EE.UU. Cuando ABC News compartió la noticia en X, los usuarios de la red social publicaron comentarios como:

“Las microtransacciones están fuera de control ”.

”. “¿También cobrarán extra por usar el baño ?”

?” “Ya no me sorprenden las decisiones que toman las aerolíneas. Tarde o temprano tendremos que pagar el aire que respiramos en sus aviones”.

en sus aviones”. “Justo cuando pensabas que ya le habían quitado toda la alegría a volar, sucede algo como esto”.

Qué otros cambios implementará WestJet en sus aviones

Algunas personas en X se mostraron inconformes con otro de los cambios anunciados por WestJet. Según el comunicado oficial, el espacio no será el mismo entre todas las filas: las primeras contarán con más lugar para extender las piernas y este se reducirá progresivamente hasta llegar a las últimas hileras.

En las imágenes promocionales se observa cómo el espacio entre los asientos se reduce en cada fila (WestJet)

La aerolínea también aumentó el tamaño de la sección Extended Comfort. Esa área contará con 36 asientos que tendrán espacio adicional entre los asientos y estará separada de la parte económica con un divisor.

Todos los asientos de la aeronave tendrán fuentes de alimentación para cargar dispositivos, así como soportes para teléfonos y tabletas.