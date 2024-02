escuchar

Casi 110 años después de haberse acuñado, una peculiar moneda conmemorativa de 50 dólares ahora multiplicó su valor nominal en casi 2000 veces. Se trata de una verdadera reliquia, tanto por su historia, por el ambicioso diseño octagonal que la caracteriza, así como por el hecho de que solo existen pocos ejemplares en todo el mundo. Todo esto la convierte en una de las piezas más deseadas por los coleccionistas.

La moneda conmemorativa se fabricó con motivo de la Exposición Internacional Panamá-Pacífico, que se celebró en San Francisco, California, en 1915. Por su inusual forma que se diferenciaba de las piezas redondas convencionales, de inmediato se convirtió en una de las estrellas de la exhibición.

En septiembre de 2023, la casa de subastas Heritage Auctions informó que lograron vender una de estas extrañas monedas en US$99.000. Solo dos meses más tarde, en noviembre, se comercializó otra por US$75.000. En sus registros hay constancia de al menos otros cinco ejemplares, por los cuales se pagaron montos entre US$69.000 y US$81.000, según sus grados de conservación.

Cómo es la moneda de 50 dólares que vale miles de dólares

Al presentarse en 1915, la pieza tenía un peso de 83,59 gramos y una composición de 90% oro y 10% cobre. Fue la primera moneda de US$50 autorizada por el gobierno de EE.UU. Del ejemplar subastado recientemente, se destaca la conservación del grabado y el brillo de las superficies de doradas que la hacen extremadamente atractiva para los coleccionistas.

La decisión de hacer una moneda especial para la Exposición Internacional Panamá-Pacífico tiene que ver con la celebración de la apertura del canal de Panamá, un logro de ingeniería que revolucionó el comercio internacional al conectar los océanos Atlántico y Pacífico. Además, coincidió con el centenario de la fundación de San Francisco, que se había reconstruido después del devastador terremoto y el incendio de 1906.

Las características de la valiosa moneda

El diseño de la moneda fue obra del escultor Robert Aitkin. En el anverso presenta la cabeza de la diosa Minerva, que en la mitología romana era símbolo de sabiduría, la deidad está rodeada de figuras pequeñas de delfines en cada uno de los ocho ángulos de la pieza que representan el canal de Panamá. Alrededor de la figura principal se lee United States of America Fifty Dollars (Estados Unidos de América Cincuenta Dólares), así como la emblemática frase In God We Trust (Confiamos en Dios).

La última subasta de una moneda de oro octagonal de 1915 fue en noviembre de 2023 Heritage Auctions

Por el otro lado, aparece un búho posado en una rama de pino ponderosa, un ave sagrada para la diosa Minerva que completa un simbolismo neoclásico. Con el paso de los años, se ha convertido en un testigo fiel de la época de la Fiebre del Oro en Estados Unidos. Junto al animal se lee el texto en latín E Pluribus Unum, que significa “De muchos, uno”.

Los expertos en numismática refieren que aunque el Congreso de EE.UU. había autorizado la creación de hasta 1500 piezas de esta moneda de US$50, pero debido al alto precio de venta finalmente se limitó su distribución a solo 645 ejemplares y el resto fue destruido en una fundición, lo que volvió aún más destacables a las piezas que sobrevivieron.

