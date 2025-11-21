La razón por la que Detroit y Dallas siempre juegan en Thanksgiving en Estados Unidos

La Liga Nacional de Fútbol (NFL, por sus siglas en inglés) y el Día de Acción de Gracias han estado relacionados desde ya varios años. En Estados Unidos, es una tradición de muchas familias ver los partidos de futbol que se disputan durante esta celebración, los cuales cuentan con los niveles más altos de la temporada regular.

Por qué Lions y Cowboys siempre juegan en Acción de Gracias

Pese a que no existe un contrato o algo similar, Leones de Detroit y Vaqueros de Dallas son dos de los equipos de la NFL que siempre han jugado un partido durante Thanksgiving. Se trata de una tradición que lleva décadas, incluso, Lions está por cumplir un siglo de formar parte de la cartelera de Acción de Gracias, según DAZN.

Dallas es uno de los equipos que más han jugado en Thanksgiving (X @dallascowboys)

La razón por la que Detroit siempre juega al menos uno de los tres partidos de este feriado federal, se debe a que fue el equipo el que comenzó con dicha tradición en 1934. Su entonces propietario, George A. Richards, buscó atraer más fanáticos al estadio y lo logró con esta estrategia de marketing.

Esto se potenció debido a que los Leones jugaron ese primer partido contra los Osos de Chicago, quienes habían sido campeones los dos años anteriores, por lo que el encuentro fue un éxito en las tribunas, con más de 26 mil asistentes, de acuerdo con DAZN.

Los primeros equipos que formaron los juegos de Thanksgiving en EE.UU.

Pese a que otros equipos de la NFL ya habían jugado en partidos de Thanksgiving, fueron los Lions quienes lograron consolidar dicha tradición, ya que lograron un acuerdo con la NBC para transmitir el juego en casi 100 estaciones de Estados Unidos.

Lions fue el primer equipo en consolidar la tradición de los juegos en Acción de Gracias por un acuerdo con NBC (IG/Detroit Lions)

En el caso de los Cowboys, comenzaron a jugar de manera regular en el día de Acción de Gracias a partir de 1966, en un movimiento para obtener mayor publicidad. Un objetivo que se concretó, ya que en los años siguientes batieron récord de audiencia.

Los Vaqueros “rompieron” con esta tradición solo en dos ocasiones. Fue en 1975 y 1977, cuando la directiva de la NFL decidió sustituir a Dallas por los Cardenales de Saint Louis (hoy Cardenales de Arizona) como uno de los anfitriones de los tres juegos de la fecha, pero ante la baja audiencia, decidieron que Cowboys regresara a la cartelera.

Mientras que los Jaguares de Jacksonville son el único equipo de la liga que nunca ha jugado un partido de Acción de Gracias.

Cuál es la cartelera de NFL para Acción de Gracias en este 2025

Según el calendario oficial de la NFL, los partidos de Thanksgiving formarán parte de la semana 13 de la campaña regular. Se llevarán a cabo tres juegos el jueves 27 de noviembre. El primer duelo será a las 13.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, entre los Leones de Detroit y los Empacadores de Green Bay, que se podrá ver desde Fox Sports.

Green Bay Packers se enfrentarán a Lions en la cartelera de este 27 de noviembre en Thanksgiving (IG/Green Bay Packers)

El segundo encuentro de Acción de Gracias estará a cargo de los Vaqueros de Dallas contra los Jefes de Kansas City, en punto de las 16.30 hs, tiempo del Centro de Estados Unidos, y se podrá disfrutar en CBS.

Mientras que el tercer y último juego de Acción de Gracias será el enfrentamiento entre los Cuervos de Baltimore y Bengalíes de Cincinnati, que iniciará a las 20.20 hs, tiempo del Este del país, y se podrá seguir en vivo a través de NBC.

Cuándo es el Super Bowl LX en EE.UU.

El Super Bowl 2026 se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, y tendrá como sede la casa de los 49ers de San Francisco en el Levi’s Stadium en la Ciudad de Santa Clara, California, de acuerdo con un comunicado de la NFL.

Detroit Lions llevan casi un siglo jugando en Acción de Gracias (X @lions)

Todavía falta que termine la temporada regular y los playoffs para determinar a los dos equipos que jugarán la gran final de la liga.