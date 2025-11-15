Portazo para Mamdani: el empresario que no hará más negocios en Nueva York y apuesta por Miami
Tras el triunfo del demócrata en las elecciones a alcalde, un gastronómico dijo que frenará la apertura de restaurantes en la Gran Manzana
Tras el triunfo de Zohran Mamdani en las elecciones para alcalde de Nueva York, un empresario gastronómico ya advirtió que no procederá con la apertura de nuevos restaurantes que tenía en mente. Con un marcado descontento hacia la agenda que propone el mandatario electo, señaló que cancelará proyectos. En ese sentido, dijo que apostará por Miami y otras ciudades.
Un empresario cancelará aperturas de restaurantes en Nueva York por el triunfo de Mamdani
Se trata de Stratis Morfogen, quien tenía pensado ampliar su presencia con tres locales más en la Gran Manzana. Sin embargo, con el triunfo del demócrata, anunció que no abrirá nuevas sucursales.
Según consignó New York Post, Morfogen esperó a ver el resultado de las elecciones para tomar su decisión. Además de cancelar los planes para la apertura de tres restaurantes, afirmó que no procederá con ningún nuevo local en la ciudad. “Me quedaré lo que tengo. No nos expandiremos en Nueva York, pero buscamos nuevas oportunidades en Miami y otras ciudades", expresó.
A pesar de que no especificó si se trataba del caso de este local gastronómico en específico, Diner24 es uno de los que llegará a Miami. El negocio, que recrea la estética de los clásicos diners de Estados Unidos, fue fundado por Morfogen y Philippe Olivier Bondon.
En ese sentido, el plan del empresario es que la ciudad de Florida tenga su primera sucursal de esta marca. La estrategia de apostar por otros mercados en lugar de Nueva York es marcada, con la intención de abrir entre 12 y 15 restaurantes en otras ciudades.
La propuesta de Mamdani que llevó al empresario a no invertir en Nueva York
Según su testimonio, Morfogen se mostró especialmente molesto por la nueva norma de salario mínimo que propuso el alcalde electo en campaña. Concretamente, Mamdani indicó que si ganaba elevaría el sueldo base a US$30 la hora para 2030. Luego de eso, se ajustaría según el aumento del costo de vida y la productividad.
De acuerdo con la visión del empresario, esta medida obligará a aumentar los precios de los platos y afectará a la demanda: “Ya no van a existir más diners de US$25 por persona si una hamburguesa de US$12 sube a US$22″. En esa misma línea, sostuvo que sus restaurantes tendrían un margen de ganancia que ronda el 10%, un porcentaje “demasiado escaso”.
“Ya no estoy seguro de si reconozco a esta ciudad”, agregó Morfogen, molesto por el triunfo de Mamdani en las elecciones. El demócrata sucederá a Eric Adams en la Gran Manzana y asumirá su cargo el 1° de enero de 2026.
Otro empresario cancelará la apertura de sus restaurantes en Nueva York por Mamdani
En la misma línea que Morfogen, el empresario Richie Romero dijo que cancelará todas las aperturas de restaurantes que planeaba en Nueva York. La única excepción a esto será un local de Sushi by Bou en East Village, que ya estaba en construcción meses antes de los comicios.
Durante la campaña de cara a las elecciones, el gastronómico organizó eventos de recaudación de fondos para Andrew Cuomo y expresó sentirse “decepcionado” con el resultado.
