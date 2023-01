De la tragedia a la familia de elite: quién es Anderson Cooper, el periodista que entrevistó al príncipe Harry

escuchar

“¿Te ves algún día volviendo a integrarte como miembro de la familia real de tiempo completo?”, fue una de las preguntas que el periodista Anderson Cooper le hizo al príncipe Harry en la entrevista que presentó CBS como preámbulo del libro Spare, en la sombra que ha proyectado ventas millonarias en las grandes librerías y no solo en el Reino Unido.

La entrevista fue emitida el domingo 8 de enero, en una semana que se espera agitada para la realeza británica por las revelaciones del duque de Sussex que se convertirán en titulares de los medios internacionales.

El reconocido periodista Anderson Cooper entrevistó al príncipe Harry

Sentado frente a Cooper, Harry tocó los temas polémicos que han generado curiosidad ayer y hoy: la muerte de la princesa de Gales, los desencuentros con la prensa, el estado de la relación con su hermano, las experiencias de Meghan en el entorno de la familia real y lo que comenzó a suceder después de su boda.

“Nada de lo que he escrito ni de lo que he incluido tiene la intención de lastimar a mi familia, pero da una imagen completa”, le expresó Harry a Cooper.

¿Quién es Anderson Cooper?

Dada la importancia de las declaraciones otorgadas en 60 Minutes, ha resaltado el nombre del periodista, reconocido en los Estados Unidos por estar al frente de espacios televisivos en las cadenas CBS, ABC y CNN.

Anderson Hays Cooper Vanderbilt nació en Nueva York, tiene 55 años y está activo en el periodismo desde 1990, un año después de egresar de la Universidad de Yale con una Licenciatura en Artes.

Conocer su nombre completo es relevante porque es descendiente de la familia Vanderbilt, distinguida en la Era Dorada de los Estados Unidos por ser líder de una de las compañías de ferrocarriles más importantes en el país, New York Central, y en consecuencia, una de las más acaudaladas.

Su madre, Gloria Vanderbilt, fue diseñadora, escritora, artista y considerada una celebridad de su época. Su padre, Wyatt Emory Cooper, fue escritor.

Antes de cumplir los dos años, Gloria se hizo acreedora a una millonaria herencia tras la muerte de su padre. La administración de los 5.000.000 de dólares que recibió en un fondo fiduciario estuvieron en disputa entre su madre y su tía, resultando en un juicio tan mediático que fue llevado a la televisión en forma de miniserie bajo el nombre de Little Gloria... Happy at Last.

La fama de su madre hizo que Anderson Cooper se acostumbrara a los reflectores y las cámaras desde temprana edad. Tras ser fotografiado cuando apenas era un bebé por una de las revistas de mayor circulación, Harper’s Bazaar, apareció junto a Gloria en The Tonight Show, emisión prestigiada hasta la actualidad. Además, fue modelo de marcas como Ralph Lauren, Calvin Klein y Macy’s, bajo la agencia Ford Models.

Anderson Cooper es presentador de noticias en CNN y corresponsal en CBS News @andersoncooper - @andersoncooper

Perdió a su padre cuando todavía era joven, antes de enfilarse hacia África, donde sufrió malaria. Su vida también quedó marcada por el suicidio de su hermano Carter, quien se arrojó desde la terraza del departamento de la familia en Nueva York. En diversas entrevistas, ha relatado cómo ese hecho lo llevó a dedicarse al periodismo, interesado en “cuestiones de supervivencia”.

Además de aparecer frente a las cámaras como presentador de noticias, tiene una trayectoria como corresponsal de guerra en Afganistán e Irak, además de haber cubierto el conflicto entre Israel y Hezbolá. Anderson ha participado en el reporte de eventos trágicos como los bombardeos en Boston, los tiroteos de Sandy Hook, la violencia en México e incluso fenómenos naturales como el tsunami del 2004 en Sri Lanka y el tifón Haiyan en Filipinas en 2013.

Actualmente es presentador en su programa Anderson Cooper 360°, transmitido por CNN, y corresponsal en 60 Minutes en CBS News.

