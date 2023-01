Qué dice la prensa británica sobre el libro del príncipe Harry: “Vergonzoso y desorientado”

escuchar

Después de una larga espera con revelaciones de por medio y un par de entrevistas que han conseguido enganchar al público, el libro del príncipe Harry, Spare: En la sombra, está disponible en las estanterías del Reino Unido y del mundo desde este martes. El texto fue traducido a 16 idiomas y registra una alta demanda dentro y fuera del territorio británico.

Tras el escándalo por las filtraciones en semanas pasadas, las reseñas, una vez que fue publicado, se ubican en polos opuestos, entre los que alaban el libro y los que lo rechazan. Los grandes medios británicos han expresado su veredicto, The Guardian, por ejemplo, lo calificó como absurdo y atractivo al mismo tiempo. La publicación semanal de amplio alcance y reputación, The Economist, que tiene sede en Londres, no se quedó al margen de las reacciones.

Los grandes medios británicos han expresado su veredicto respecto al libro del príncipe Harry, que ya se vende por miles dentro y fuera de territorio británico (AP Photo/Andrew Medichini) Andrew Medichini - AP

“¿Cuál es el momento más vergonzoso de Spare? ¿Es cuando el príncipe Harry describe cómo perdió su virginidad con una mujer mayor que “me golpeó el trasero” y lo usó “como un joven semental”? ¿O cuando habla de su todger congelado? ¿O cuando revela que Meghan llama a sus perros mascotas (lectores británicos, miren hacia otro lado) ‘bebés peludos’?”, así es como la publicación abre una breve reseña que hace énfasis en el ruido mediático a partir del que, consideran, el príncipe Harry se ha beneficiado económicamente.

“La prensa tenía una vergüenza de riquezas; Harry tenía las riquezas de la vergüenza”, sentencian. Además, consideran que lo vertido en el libro se siente “poco confiable” y que la narración de las anécdotas parecen quitarle responsabilidad al autor mientras reparte culpas entre el resto: “Camilla es una villana intrigante; Charles es un tonto; un editor es una ‘pústula’. Solo Meghan, ‘ella es perfecta, ella es perfecta’, está exenta”.

The Financial Times fue más benevolente que otras publicaciones con Spare. “Harry se muestra honesto y reflexivo, pero también enojado, sensible y desorientado”, escribe el editor Henry Mance y, aunque asegura que Harry “revela demasiado”, lo defiende de la prensa que lo acusa de hipócrita por pedir privacidad al mismo tiempo que ventila anécdotas tan íntimas: “Alguien puede exigir que no prenda fuego su jardín, incluso cuando están haciendo una fogata”.

Las librerías en Londres abrieron en la medianoche del martes para arrancar las ventas de "Spare". (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

Aunque Mance pone a reflexionar a los lectores sobre qué tanto vale la pena invertir tiempo en un libro de tantas páginas, lo califica como “más soportable y revelador” que los formatos audiovisuales que Harry y Meghan han protagonizado para contar su verdad tras la renuncia a sus deberes reales.

Desde hace semanas, se sabía que en las más de 400 páginas del libro habría revelaciones sobre temas controversiales como la muerte de su madre, su participación militar en Afganistán, los señalamientos en contra de la familia real por el maltrato a Meghan Markle, los desencuentros con su hermano William, el día que cruzaron la barrera hasta las agresiones físicas y varios más que motivaron a miles de lectores a solicitar el ejemplar con anticipación. Al momento, es el número uno en ventas desde Amazon en Reino Unido y se acerca al mismo éxito en los Estados Unidos.

LA NACION