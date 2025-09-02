Qué dijo Trump hoy: alerta en Chicago porque preparan un masivo operativo de inmigración para septiembre

A través de una conferencia de prensa, Donald Trump confirmó el despliegue de la Guardia Nacional de EE.UU. en Chicago. Aunque no dio fechas específicas del ingreso a la ciudad, se especula que la operación se realice de manera sostenida durante septiembre.

El anuncio de Donald Trump sobre el despliegue de tropas en Chicago

El presidente confirmó la medida desde el Despacho Oval. Al ser consultado sobre este tema, aseveró que pese a darse una posible conversación con el gobernador de Illinois, JB Pritzker, llevará a cabo el despliegue “de todas maneras”.

“Si el gobernador (Pritzker) me quiere llamar, que me llame. Lo vamos a hacer de todas formas”, sostuvo en la conferencia.

Trump destacó que, por el momento, no hay una fecha oficial del despliegue. No obstante, The New York Times adelantó que es muy probable que se concrete durante el mes de septiembre.

La reacción de JB Pritzker tras la confirmación de Donald Trump

Minutos después de las declaraciones del presidente, Pritzker coordinó una conferencia de prensa junto con el alcalde de Chicago, Brandon Johnson. Allí, estipuló que todo el despliegue se trataba de un “espectáculo” por parte de la administración Trump.

“El terror y crueldad es el punto, no es la seguridad de los ciudadanos. Yo me hago esta pregunta: ‘¿Cuándo nos volvimos un país donde un presidente inste a que un estado suplique por algo?’”, sostuvo el gobernador. “Es todo un espectáculo”, agregó.

Pritzker también advirtió que la administración planeaba enviar “agentes no identificables en vehículos sin identificación y con mascarillas” a las comunidades latinas de Chicago. “Van a decir que están en búsqueda de criminales”, sostuvo el gobernador demócrata.

Las advertencias previas de Trump sobre el posible despliegue en Chicago

Donald Trump mencionó por primera vez el despliegue en Chicago a fines de agosto, durante una conferencia en la Oficina Oval. Allí, informó que buscaría intervenir de manera directa para “arreglar la ciudad” del mismo modo en que lo habrían hecho en Washington D.C.

“Haremos que nuestras ciudades sean sumamente seguras”, afirmó el presidente norteamericano. “Creo que Chicago será la siguiente y luego ayudaremos con Nueva York”, afirmó.

En medio de esta advertencia, ocurrieron dos tiroteos en área de Bronzeville de Chicago durante el fin de semana festivo por el Día del Trabajo, donde más de 50 personas fueron baleadas. Estos hechos dieron pie a que Donald Trump catalogara a la ciudad de Illinois como “la más peligrosa del mundo”.

“Al menos 54 personas fueron baleadas en Chicago durante el fin de semana, y 8 personas murieron. Los dos últimos fines de semana fueron similares. Chicago es, por mucho, la peor y más peligrosa ciudad del mundo. Pritzker necesita ayuda urgentemente, pero aún no lo sabe”, sostuvo el presidente en su cuenta de Truth Social.

Donald Trump catalogó la ciudad como la más peligrosa del mundo Truth Social/@realDonaldTrump

En esa misma publicación, anticipó la intervención militar en la “Ciudad de los Vientos”. “Resolveré el problema de la delincuencia rápidamente, como hice en Washington D.C. Chicago volverá a ser segura pronto. ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!“, sostuvo el presidente.