El video del ataque de EE.UU. contra el barco con drogas que “salieron de Venezuela”, según Trump

WASHINGTON.- Poco después de producirse lo que sería el primer ataque de barcos norteamericanos desplegados en el Caribe contra narcoterroristas procedentes de las costas venezolanas, el presidente estadounidense Donald Trump, subió este martes a su red Truth Social un video con las imágenes del ataque.

En el video se ve una nave que avanza a gran velocidad con varias personas a bordo. Finalmente, se observa un estallido que hunde a la lancha.

En Truth Social, Trump escribió: “Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

11 muertos en el ataque de Estados Unidos contra un barco procedente de Venezuela

El mandatario norteamericano definió al Tren de Aragua como “una organización terrorista extranjera que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental”.

Según Trump, “el ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”. También detalló que “el ataque causó la muerte de 11 terroristas en combate. Y ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido en este ataque”.

La publicación finalizó con una advertencia: “Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!“.

En las últimas semanas, Estados Unidos desplegó varios barcos y efectivos en el Caribe sur con el objetivo de cumplir la promesa de Trump de combatir con los carteles de la droga, lo que elevó al máximo la tensión con el régimen de Maduro.

El Tren de Aragua se originó enVenezuela, específicamente en la prisión de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua.Fundada entre 2009 y 2010, comenzó como una banda carcelaria y rápidamente extendió su influencia en la región. En un contexto de fuerte inestabilidad política y económica en el país caribeño, la organización diversificó sus actividades delictivas, y consolidó su poder a base de tráfico de drogas, secuestros, asesinatos y trata de personas.

El lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro había advertido que respondería a cualquier acción militar estadounidense con una “lucha armada” y afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaba tratando de forzar a Trump a entrar en una guerra en el Caribe.

Donald Trump anunció un ataque contra un barco narcotraficante

“President Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre”, dijo en Caracas el líder chavista, que ha insistido en que Estados Unidos construye una falsa narrativa sobre el narcotráfico para intentar forzar su salida del poder.

“Aunque nos pongan 10.000 misiles en la cabeza, los venezolanos seremos respetados”, desafió. “Nos encontramos en un período especial de máxima preparación. Y bajo cualquier circunstancia, garantizaremos el funcionamiento del país”, añadió.

Agencias AP y AFP