La revancha es oficial: cuándo y dónde será la pelea de Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao en EE.UU.

Dos de las figuras más emblemáticas del boxeo moderno volverán a cruzar guantes en una revancha que promete reavivar una de las rivalidades más lucrativas del siglo XXI. Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. confirmaron un nuevo enfrentamiento más de una década después de su histórico combate de 2015.

Pacquiao y Mayweather tendrán revancha en Las Vegas

Según anunció Netflix, la pelea se celebrará el 19 de septiembre de 2026 en el Sphere, en Las Vegas, Nevada. Será la primera función profesional de boxeo organizada en este recinto de última generación y se transmitirá a nivel global a través de la plataforma.

Confirman pelea entre Mayweather y Pacquiao para septiembre (X @netflixlatam)

De acuerdo con ESPN, aún no se han revelado detalles como la división, el número de asaltos ni el horario del combate estelar. La producción estará a cargo de EverWonder Studio, Hidden Empire y Limitless X Holdings, mientras que la promoción correrá por cuenta de Manny Pacquiao Promotions y Mayweather Promotions, en asociación con CSI Sports/FIGHT SPORTS.

Cuándo fue la última vez que se enfrentaron Pacquiao y Mayweather Jr.?

La única pelea profesional entre ambos tuvo lugar el 2 de mayo de 2015 en Las Vegas. Aquella noche, Mayweather venció por decisión unánime a Pacquiao en un combate que, pese a la enorme expectativa, dividió opiniones por su desarrollo táctico.

Pacquiao y Mayweather se enfrentaron por primera vez en 2015 (X @FloydMayweather)

Sin embargo, el evento rompió récords financieros: generó 4,6 millones de compras en pago por evento (PPV) solo en Estados Unidos y superó los US$410 millones en ingresos totales, con una taquilla de US$72,2 millones, cifras que aún se mantienen entre las más altas en la historia del boxeo.

“Ya vencí una vez a Manny Pacquiao y esta vez será el mismo resultado”, afirmó Mayweather en un comunicado difundido por ESPN.

El anuncio de la revancha llega después de que Mayweather también confirmara una pelea de exhibición ante Mike Tyson, prevista para 2026, lo que marca un nuevo capítulo en su etapa posterior al retiro.

Cómo llegan Manny Pacquiao y Floyd Mayweather a la revancha

El anuncio de la tan esperada revancha entre las dos leyendas del boxeo se da tras la intención de Floyd Mayweather Jr. de volver del retiro, después de que se dieran más detalles sobre el enfrentamiento de exhibición que sostendrá con Mike Tyson en la primavera de 2026 en África, y de firmar una alianza para múltiples peleas con CSI Sports/FIGHT SPORTS, según The Ring.

Manny Pacquiao y Floyd Mayweather se enfrentaron en mayo de 2015 (X @FloydMayweather)

Por su parte, Manny Pacquiao salió del retiro en julio de 2025, en donde enfrentó al entonces campeón de peso welter del CMB, Mario Barrios, que recientemente perdió sus títulos a manos de Ryan Garcia. En esa ocasión, “Pacman” empató por decisión mayoritaria contra el monarca. De igual manera, el filipino ya tiene pactada otra pelea de exhibición para el 18 de abril ante Ruslan Provodnikov en el Thomas & Mack Center de Las Vegas.

Mayweather, quien cumplió 49 años el 24 de febrero, se retiró del boxeo a los 40 años después de derrotar a la estrella de la UFC, Connor McGregor, en agosto de 2017, para dejar su récord personal con un invicto de 50 peleas, de las cuales 27 fueron por la vía del nocaut. Desde entonces se ha mantenido activo con duelos de exhibición ante personajes como Logan Paul y John Gotti III, a quienes también derrotó.