Será el 25 de abril: Mike Tyson vs. Floyd Mayweather Jr. y un sorpresivo trato millonario para una pelea histórica

Nuevos detalles sobre el enfrentamiento de exhibición entre las leyendas del boxeo Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. salieron a la luz luego de que, a fines de 2025, el excampeón de peso pesado anticipara que la pelea se realizaría fuera de Estados Unidos.

Confirman lugar y fecha para la pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr.

Según informó el medio especializado The Ring, la pelea de exhibición se llevará a cabo en la primavera boreal de 2026, el 25 de abril, y tendrá como sede la República Democrática del Congo, en África.

Mike Tyson y Floyd Mayweather pelearán en 2026 (Instagram @floydmayweather/@miketyson)

Aunque todavía no se confirmó el horario del combate, la elección del país africano genera expectativa mundial. La nación —antes conocida como Zaire— fue escenario de uno de los combates más emblemáticos de la historia del boxeo: la pelea de 1974 entre Muhammad Ali y George Foreman conocida como la “Rumble in the Jungle”.

Los organizadores esperan que el evento rinda homenaje a aquella histórica velada y proyecte nuevamente al país africano como sede de grandes espectáculos deportivos.

Desde septiembre de 2025, Tyson y “Money” habían llegado a un acuerdo para enfrentarse en 2026. En ese momento, el excampeón de los pesados adelantó que el evento sería en África y que podría celebrarse en marzo, aunque finalmente la fecha fijada sería en abril.

Cómo llegan Floyd Mayweather Jr. y Mike Tyson a su pelea de exhibición

A sus 59 años, Mike Tyson continúa siendo una figura central del boxeo, pese a haberse retirado oficialmente hace dos décadas. Cerró su carrera profesional con un récord de 50 victorias —44 por nocaut—, siete derrotas y ningún empate, consolidándose como uno de los grandes pesos pesados de la historia.

Está confirmada la pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather (X @miketyson)

Por su parte, Floyd Mayweather Jr. colgó los guantes en 2017 con un invicto de 50 peleas, sin empates, y cinco títulos mundiales en distintas categorías. Su último combate oficial fue ante el luchador de la UFC Conor McGregor, a quien derrotó.

Ambos han participado en exhibiciones recientes. De acuerdo con ESPN, Mayweather enfrentó a John Gotti III en un combate en el que registró 160 libras (72,6 kg), unas 60 libras (27,2 kg) menos que Tyson.

El excampeón de peso pesado, en tanto, se midió ante Jake Paul en 2024 y perdió por decisión unánime. Mayweather también protagonizó una exhibición frente a Logan Paul en junio de 2021.

Se esperan ingresos millonarios para la pelea entre Tyson y Money

Tras los ingresos que generó la pelea entre Jake Paul y Tyson en 2024 —que dejó ganancias cercanas a los 10 millones de dólares—, se estima que el nuevo enfrentamiento podría tener una repercusión aún mayor, según el medio británico The Mirror.

La primera pelea de box transmitida por Netflix fue Jake Paul vs Mike Tyson (X/@netflix) (X/@netflix)

La promoción del evento estaría a cargo de CBS Sports, en colaboración con Mayweather Promotions y Mike Tyson Promotions, compañías que han organizado veladas en más de 60 países.

Como referencia, el combate entre McGregor y Mayweather generó entre 280 y 400 millones de dólares en ingresos totales, mientras que su pelea ante Manny Pacquiao recaudó cerca de 250 millones de dólares.