escuchar

La artista visual Alexandra Grant tiene mucho qué decir sobre su vínculo sentimental de más de dos años con uno de los consentidos de Hollywood, Keanu Reeves. Como pocas veces, la reconocida mujer de 50 años reveló varios detalles de su romance, desde la admiración que siente por el actor y hasta lo que él significa en su vida. “La buena noticia sobre enamorarse en la edad adulta es que ya había construido mi propia carrera cuando comenzó mi relación”, sostuvo.

La entrevista exclusiva que Grant le dio a People tuvo lugar en la alfombra roja de los premios Beverly Arts Icon Awards, celebrada en Los Ángeles, donde la artista fue homenajeada. A este evento asistió sin Reeves y destacó la libertad con la que llevan su relación. “Es interdependiente e independiente en el mejor sentido”, aseguró. El noviazgo de ambos se hizo oficial en 2019.

“Lo que me encanta de Keanu y nuestro intercambio es que nos impulsamos mutuamente para construir nuevos caminos”, señaló. “Ver cómo la otra persona resuelve sus problemas es inspirador, es como: ‘Oh, bueno, está bien, este es un callejón sin salida. ¿Cómo pruebo esta otra cosa?’”, dijo, y luego agregó: “Él es una gran inspiración para mí”.

Alexandra Grant y Keany Reeves en The MOCA Gala, Los Angeles, 15 Apr 2023

Además de la emoción de estar enamorada y ser correspondida, Grant comentó que esta felicidad también se refleja en su trabajo. “Hace unos años visité el estudio y una persona muy amable y de muy alto nivel me dijo: ‘Puedo ver que tu trabajo se ha vuelto más feliz’”, recordó. “Eso es real. Todos somos seres humanos. Somos animales. Nos expresamos desde donde estamos y ciertamente nos sentimos más felices. Creo que el trabajo es más feliz”, dijo.

Aunque su profesión podría describirse como menos pública que la de Reeves, la artista gráfica considera que tienen muchas similitudes. “A veces tengo ganas de hacer una película. Como estamos viendo ahora en la huelga, todos dependen de los demás”, respondió a la revista estadounidense. “Para hacer una película se necesitan cientos de personas. Para ser artista, no es necesario. Necesitas uno. Se necesita una comunidad para llevar el trabajo al mundo, pero no para realizarlo. Creo que parte de la inspiración son las diferencias de escala”, agregó.

Keanu Reeves y Alexandra Grant se mostraron juntos por primera vez en 2019 GROSBY GROUP - LA NACION

La ausencia del también músico en el homenaje a su pareja se debió a un compromiso pactado que tenía con su banda, Dogstar. “Soy una gran admiradora”, dijo la artista. “Tuve el gran placer de asistir a su primer show público y como había estado escuchando el último álbum durante bastante tiempo, era una de las únicas personas en la audiencia que se sabía todas las letras. Eso fue realmente genial. Es divertido, es más que divertido”, añadió.

El primer encuentro entre Keanu Reeves y Alexandra Grant

Se conocieron en 2009, informó The New York Times Style Magazine. Dos años después, en 2011, publicaron su primer libro juntos, Ode to Happiness, escrito por el actor e ilustrado por su novia. “Fue hecho por mí como una sorpresa para Keanu, como un regalo privado”, señaló la artista a British Vogue sobre este obsequio.