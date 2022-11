La tapa del New York Post sobre el anuncio de Donald Trump que confirma la guerra declarada por el imperio de Murdoch

escuchar

“Hombre de Florida hace un anuncio”. El segundo título de la portada de este miércoles del diario New York Post, una de las insignias del imperio mediático de Rupert Murdoch, está dedicado al lanzamiento de Donald Trump a la carrera presidencial de 2024. Pero, en una clara señal de que el grupo de medios del magnate australiano ya no acompañará al exmandatario, el título apenas tenía cuatro palabras, y ni siquiera mencionaba el nombre del protagonista de la noticia que apenas estaba en la página 26.

Today's cover: Major NYC gang takedown includes man who ‘shot 3-year-old’ https://t.co/j3pUMHphlK pic.twitter.com/QdrNuYrA7u — New York Post (@nypost) November 16, 2022

“Con apenas 720 días hasta la próxima elección, un jubilado de Florida realizó un anuncio sorpresa el martes por la noche de que competiría por la presidencia”, comienza la noticia –apenas un recuadro en la página 26-. En el breve texto, el tabloide neoyorquino menciona al exmandatario como un “ávido golfista” y por ser “famoso por sus vestíbulos dorados y por echar a gente en reality shows”. Recién en el último de los cinco párrafos dice: “Trump también fue el 45 presidente” de Estados Unidos.

“Florida Man Makes Announcement”: The NY Post treatment of Trump’s speech pic.twitter.com/fNmgt1wEYF — David Pepper (@DavidPepper) November 16, 2022

El imperio de Murdoch, que incluye también a la cadena Fox News y al diario The Wall Street Journal, hizo pública su distancia y proliferó las críticas contra Trump desde los comicios de mitad de término, en las que los republicanos tuvieron una elección mucho peor de la esperada –los demócratas retuvieron el control del Senado, y los republicanos se aprestan a obtener una exigua mayoría en la Cámara de Representantes-, performance de la que el expresidente es señalado como el gran responsable.

“DeFuture” fue la tapa de The New York Post al día siguiente, en un apoyo expreso al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien obtuvo su reelección con un triunfo arrasador y se convirtió así en el gran rival de Trump para la pelea republicana hacia las elecciones de 2024.

El Wall Street Journal fue mucho más frontal. “Trump es el mayor perdedor del Partido Republicano”, fue el título de una editorial, publicada el día siguiente de la elección. “Desde su improbable victoria en 2016 contra la muy odiada Hillary Clinton, el señor Trump tiene una marca perfecta de derrota electoral”, afirmó el periódico, al recordar las midterms de 2018, la presidencial de 2020, y los comicios de la semana pasada.

La tapa del New York Post de este miércoles 9 de noviembre de 2022 New York Post

El pasado jueves, en un mensaje sobre las elecciones legislativas en su red social Truth, Trump arremetió contra DeSantis, pero también le dedicó unos dardos a Murdoch: “Ahora que las elecciones intermedias han terminado, y han sido un éxito... NewsCorp, que es Fox, el Wall Street Journal, y el ya no tan bueno New York Post (¡que vuelva Col! [en referencia a Col Allan, director durante 15 años]), se ha volcado con el gobernador Ron DeSanctimonious, un gobernador republicano medio con grandes Relaciones Públicas, que no tuvo que cerrar su Estado [durante la pandemia], pero que lo hizo, a diferencia de otros gobernadores republicanos, cuyos números generales para un Republicano, fueron solo medios —medios del montón— incluyendo Covid, y que [dirige un Estado que] tiene la ventaja del sol, adonde la gente de los Estados mal gobernados del norte iría sin importar quién fuera el gobernador, ¡como hice yo!”.

“Esto es igual que en 2015 y 2016, un asalto de los medios de comunicación (¡colusión!), cuando Fox News luchó contra mí hasta el final hasta que gané, y luego no podrían haber sido más amables o más solidarios. Al Wall Street Journal le encantaba Low Energy Jeb Bush [el mote que le dedicó a su rival de las primarias de 2016: sin energía, con batería baja] y una sucesión de otras personas que iban desapareciendo rápidamente de la vista, se alinearon conmigo después de que los eliminara fácilmente, uno por uno. Ahora estamos exactamente en la misma posición. Seguirán viniendo a por nosotros, MAGA, pero en última instancia, ganaremos. Poner a América primero y, ¡HACER A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!”, dijo también.

Esta semana, según trascendió en medios británicos, Murdoch le dejó en claro a Trump que no lo apoyaría en sus ambiciones para volver a la presidencia. “El Sr. Murdoch le dejó en claro a Trump en los últimos días que los malos resultados de los candidatos republicanos que apoyó durante las elecciones intermedias de Estados Unidos la semana pasada han puesto fin a su carrera política”, aseguró la fuente al periodista británico.

