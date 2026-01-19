La tarifa que todos los pasajeros mayores deberán abonar desde febrero si no presentan este documento clave en EE.UU.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció un nuevo requisito obligatorio para los pasajeros mayores de edad que viajen dentro de Estados Unidos a partir de febrero de 2026. Quienes no presenten el documento exigido deberán someterse a un proceso adicional de verificación y pagar una tarifa de US$45 para poder acceder al control de seguridad en los aeropuertos.

Cuál es el documento clave que deben presentar los pasajeros en USA

Desde el 1 de febrero de 2026, todos los viajeros mayores de edad que tomen vuelos domésticos deberán presentar una identificación compatible con Real ID. En caso contrario, la TSA aplicará un cargo obligatorio de US$45, denominado ConfirmID Fee.

La tarifa se cobrará únicamente a quienes intenten volar sin una Real ID o sin alguno de los documentos alternativos aceptados por la TSA. El pago no es opcional y debe realizarse antes de ingresar a las áreas restringidas de los aeropuertos.

De acuerdo con la agencia federal, el cargo cubre los costos del procedimiento extraordinario de verificación de identidad, que incluye validaciones digitales, controles biométricos y el cruce de datos en tiempo real. La medida forma parte de la etapa final de implementación de la ley Real ID, vigente desde 2025, cuyo objetivo es reforzar los estándares de seguridad nacional.

Cómo funciona el proceso de verificación y qué documentos se pueden utilizar en lugar de Real ID

Los pasajeros que no presenten una Real ID ni un documento aprobado por la TSA deberán atravesar un procedimiento especial en el control de seguridad.

El proceso de verificación especial consta de:

Verificación digital de identidad

Confirmación de datos personales y biométricos

Pago de la tarifa de US$45

Emisión de una autorización digital temporal

Esa autorización tiene una validez de 10 días. Si el pasajero vuelve a volar después de ese plazo sin una identificación válida, deberá repetir el proceso y abonar nuevamente la tarifa.

Por otro lado, en caso de que los pasajeros no cuenten con una identificación Real ID, la dependencia acepta otros documentos válidos para no pagar la tarifa de ConfirmID Fee. Entre las alternativas se encuentran:

Pasaporte estadounidense vigente

vigente Tarjeta de pasaporte de Estados Unidos

de Estados Unidos Credenciales de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST)

(Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST) Identificación militar del Departamento de Defensa

del Departamento de Defensa Tarjeta de residente permanente

Identificación tribal emitida por una tribu reconocida a nivel federal

No contar con una Real ID no impide viajar dentro del país, pero sí obliga a pasar por un control más extenso y a pagar la tarifa adicional.

Cómo tramitar la Real ID en Estados Unidos

Para obtener una Real ID, es necesario presentar documentación que acredite identidad, domicilio y estatus migratorio.

Según el Gobierno, el trámite requiere, entre otros documentos, acta de nacimiento, número de Seguro Social, dos comprobantes de domicilio y una prueba de estatus migratorio.

