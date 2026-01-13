Buenas noticias para migrantes: consulado móvil de México en Chicago ofrece ayuda para tramitar INE y pasaportes en enero

El Consulado de México en Chicago, Estados Unidos, compartió que durante la segunda semana de enero de 2026 habrá citas disponibles en sus oficinas móviles, donde se podrán hacer diversos trámites, como el de la credencial INE y los pasaportes mexicanos. Además de detallar horarios y ubicaciones, se publicaron los requisitos para cada proceso.

Cómo tramitar el INE y pasaporte mexicano en Chicago

Del 13 al 16 de enero de 2026 se activarán las citas en las oficinas móviles en el área metropolitana de La Ciudad de los Vientos, según el Consulado General de México en Chicago.

El Consulado sobre ruedas de México en Chicago atenderá citas del 13 al 16 de enero de 2026 (Facebook/Consulado General de México en Chicago)

El consulado sobre ruedas se ubicará en Maywood, Illinois, y la atención al público se brindará únicamente con cita, la cual puede ser obtenida en http://citas.sre.gob.mx.

En Maywood Public Library District, ubicada en la 121 S. 5th Avenue, Maywood, Il 60153, se brindará atención para el trámite de la credencial de elector o INE, pasaportes y matrículas consulares a quienes cumplan con los requisitos.

La citas también se pueden obtener vía WhatsApp al teléfono 1(424)-309-0009, y en casos de emergencias, los ciudadanos podrán comunicarse al correo electrónico conchicago@sre.gob.mx.

Las autoridades mexicanas advirtieron que todas las citas son gratis, por lo que pidieron reportar a terceros que “venden turnos” y ponen en riesgo la información de los connacionales.

Requisitos y costos del trámite de INE, pasaporte y matrícula consular

Para la expedición de pasaporte por primera vez se requiere de los siguientes documentos, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, por sus siglas en español):

El Consulado Móvil de México en Chicago tramita pasaportes, matrículas consulares y credenciales para votar (Facebook/Consulado General de México en Chicago)

Acreditar la nacionalidad mexicana con acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, carta de naturalización, etc.

Acreditar la identidad con credencial para votar, cartilla del servicio militar, cédula o título profesional, etc.

Cubrir el pago correspondiente a vigencia que consta de los siguientes precios, según las tarifas consulares 2026:

Pasaporte 1 año: US$44

Pasaporte 3 años: US$101

Pasaporte 6 años: US$137

Pasaporte 10 años: US$209

En los casos de renovación o canje se deben cumplir los mismos requisitos y presentar el documento vencido.

El trámite de la credencial para votar en los Consulados de México en EE.UU. es gratuito (Facebook/Consulado General de México en Chicago)

El costo de la matrícula consular es de US$41 y también deben presentarse documentos que acrediten la nacionalidad e identidad del interesado, así como un comprobante de domicilio a su nombre con los datos del lugar en donde radica, según la SRE.

Por otra parte, el trámite de la credencial de elector o INE no tiene ningún costo y los pasos a seguir para realizarlo son:

Hacer una cita por teléfono, WhatsApp, o el sitio web del Consulado.

Presentar un documento que acredite la nacionalidad, una identificación con fotografía, y un comprobante de domicilio.

Esperar a que el trámite sea validado para recibir la credencial INE en su domicilio.

Confirmar la recepción de su credencial, para que sea válida para identificarse y votar.

Lo que hay que saber del Consulado de México en Chicago

La sede consular de México en Illinois está ubicada en 204 S. Ashland Ave, Chicago, IL 60607, con el teléfono de atención: 312 738 2383, en un horario de lunes a viernes de 8.00 hs a 16.00 hs (hora local), de acuerdo con la SRE.

Además, ofrece jornadas extraordinarias, sabatinas y dominicales de 8.00 hs a 12.45 hs, así como las oficinas sobre ruedas, cuyo calendario y horarios se avisan el jueves anterior a la visita de cada locación a través de las redes sociales o en la página web de citas de la SRE.

Los trámites que pueden realizarse en este y otros consulados de México en Estados Unidos son: