Portazo de la TSA: el aeropuerto de Estados Unidos que perderá los controles de seguridad

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) dejará de operar en el aeropuerto de Salem, en el estado de Oregon. A pesar de los esfuerzos de la ciudad, la agencia retirará su equipo y no habrá más filtros de seguridad de su parte luego de que la terminal perdiera su estatus de terminal aérea con vuelos comerciales.

Por qué la TSA se retira del Aeropuerto de Salem

Jason Roberts, portavoz del Departamento de Obras Públicas de la ciudad, notificó a Salem Reporter la noticia a finales de diciembre de 2025.

La decisión se tomó tras la salida de Avelo Airlines, la única aerolínea que operaba en la ciudad, lo que impide cumplir con los requisitos federales para mantener la presencia de la agencia.

La TSA es la agencia encargada de regular las entradas y salidas en los aeropuertos de Estados Unidos Archivo

Así, la administración del aeropuerto tenía como plazo noviembre para conseguir una nueva compañía. Al no lograrlo, la TSA decidió quitar su base.

Avelo Airlines operó vuelos comerciales desde Salem durante aproximadamente dos años, pero decidió retirarse de la ciudad a fines de 2024. Desde entonces, las autoridades locales intentaron atraer a otra compañía aérea para mantener la federalización del aeropuerto, sin éxito.

Qué equipos retirará la TSA

Con la salida de la agencia federal, el aeropuerto perderá los controles de seguridad propios de un aeropuerto comercial. Entre los equipos que serán retirados se encuentran:

Escáneres corporales.

Arcos detectores de metales.

Máquinas de rayos X.

Detectores de trazas de explosivos.

Personal, que será reubicado en otros aeropuertos, principalmente en Portland y Eugene.

Cómo funcionará el aeropuerto sin la TSA

El aeropuerto continuará en funciones bajo un estatus de “aviación general”, lo que significa que estará regulado con las ordenanzas del Programa de Seguridad Aeroportuaria.

La TSA retirará sus tecnologías del aeropuerto y no habrá más de estos filtros federales; aunque sí permanecerán las regulaciones locales Facebook/TSA

“Los estándares no solo constituyen la mejor práctica para aeropuertos, independientemente del servicio comercial, sino que su mantenimiento ayudará a agilizar el proceso de federalización cuando llegue el momento”, declaró Roberts.

Según explicó el portavoz del Departamento de Obras Públicas, los usuarios habituales del aeropuerto, como propietarios de aeronaves privadas o empresas vinculadas a la aviación general, probablemente no notarán cambios en su actividad diaria. La única modificación es que no tendrá regulación federal, como los filtros de seguridad de la TSA.

Quienes sí sufrirán alteraciones en su rutina son los trabajadores de la entidad gubernamental, ya que todos serán reubicados a otros sitios.

¿Puede volver la TSA en el futuro?

La ciudad todavía tiene la oportunidad de recuperar su federalización, pero esto podría llevarle semanas o incluso meses.

Salem deberá conseguir una nueva aerolínea para su aeropuerto IATS

Esta no es la primera vez que Salem hace esfuerzos por tener vuelos comerciales en su territorio. En 2023, remodeló la terminal del aeropuerto y puso especial énfasis en el personal. Además, se autorizaron recursos municipales para subsidiar una nueva aerolínea.

Al respecto, Angie Villery, presidenta y directora ejecutiva de Travel Salem, le dijo a Salem Reporter que ya trabajan en conseguir una nueva aerolínea. Asimismo, manifestó que las mejoras realizadas en la infraestructura podrían facilitar su objetivo.