La tradición de los migrantes mexicanos de regalar borreguitos antes de Año Nuevo para atraer dinero

En México, la palabra lana es sinónimo de dinero, y esto se asocia con una tradición que consiste en regalar borreguitos durante la Navidad y el Año Nuevo con el objetivo de atraer abundancia y prosperidad. Además de que existen diversas representaciones de este animal en forma de amuleto, también hay rituales con los que se cree que aumenta su poder de atracción de la riqueza.

El origen del amuleto de los borreguitos del dinero en Año Nuevo

Se cree que debido a la importancia económica de la lana del borrego en la industria textil, en México se asocia con el dinero y la figura de este ovino también representa buena suerte y prosperidad, de acuerdo con UNAM Global.

El borreguito de la abundancia debe ser regalado para surtir efecto (Facebook/Metamorfosis Candles)

Existen dos posibles orígenes de los amuletos de los borreguitos del dinero. El primero viene de los Alpes Suizos, donde la lana de los borregos representaba ganancias financieras para las familias.

Y el segundo es de Andalucía, España, donde se cree que un borrego hace que la casa se llene de armonía y de amor. La tradición mexicana destaca que estos amuletos deben ser regalados, de lo contrario no surtirán efecto.

Esta es la razón por la que los migrantes de México trasladaron la tradición de obsequiar representaciones de esta especie de ovinos, que se realizan de diferentes tamaños y materiales.

Además, el amuleto se ha modificado y ahora incluye otros elementos, como listones rojos, figuras en forma de corazón o monedas doradas que se atan al cuello del animal. Estos pueden significar la atracción de amor, protección en contra de las malas vibras y abundancia, entre otras cosas.

Qué significa cada figura de borreguito en México

Aunque el significado principal era la atracción de "lana" (dinero), actualmente existen modificaciones representadas en los elementos agregados a los borreguitos, o los materiales de los que han sido fabricados. Según El Universal, algunos ejemplos son:

Las macetas en forma de borreguito de la abundancia también son comunes y tienen como objetivo atraer riqueza (Facebook/FoliAmor Arreglos de planta suculentas y cactus)

Macetas en forma de borrego , a las cuales se les coloca una planta llamada Portulacaria afra, y se relaciona con la abundancia.

, a las cuales se les coloca una planta llamada Portulacaria afra, y se relaciona con la abundancia. Borreguitos con monedas en el cuello , significan abundancia y suelen colocarse en la entrada del hogar.

, significan abundancia y suelen colocarse en la entrada del hogar. Borreguitos con semillas como lentejas, arroz o frijoles, considerados granos de la abundancia y la prosperidad.

como lentejas, arroz o frijoles, considerados granos de la abundancia y la prosperidad. Borreguitos con listones rojos para alejar la mala vibra y aumentar la armonía dentro de los hogares.

para alejar la mala vibra y aumentar la armonía dentro de los hogares. Borreguitos con corazones en el cuello para atraer armonía y amor.

Se cree que los ovinos deben ser regalados como muestra de generosidad y con deseos positivos, es así como el amuleto podrá cumplir su propósito, de lo contrario no funcionará.

Cómo hacer el ritual del borreguito para tener dinero

Es importante seleccionar el material adecuado para el borreguito de la abundancia: se deben preferir aquellos hechos con cerámica, madera y hasta lana natural, de acuerdo con Glamour.

Los borreguitos de la abundancia pueden incluir semillas como arroz, lentejas y frijoles (Facebook/Recuerdos JASA)

Otro factor relevante es el color del borrego. Aunque los más comunes son los blancos, existen algunos dorados o plateados que pueden asociarse aún más con la riqueza financiera.

Tras recibir un borreguito del dinero se puede aplicar un ritual para aumentar sus energías. Este consiste en agregarle un pequeño billete como símbolo de abundancia y atracción de prosperidad.

También es importante que el amuleto se coloque en un lugar estratégico dentro del hogar, donde todos puedan verlo. Los sitios más comunes son la sala o el comedor, aunque si se coloca cerca de a entrada atraerá energías positivas.

Regalar un borreguito de la abundancia es uno de los mejores obsequios, según la tradición mexicana, ya que indica que se está interesado en el bienestar de la persona que recibe el amuleto.

En algunos casos se usa como decoración del árbol de Navidad o como centro de mesa durante la Nochebuena.