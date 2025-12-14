Cómo nació la tradición estadounidense de besarse debajo de un muérdago en Navidad

La Navidad en Estados Unidos es una de las celebraciones más importantes del año y alrededor de ella existen diferentes símbolos y rituales, como el árbol o la tradición de besarse debajo del muérdago, esta última tiene un efecto al que se le atribuyen poderes mágicos relacionados con la buena suerte.

La tradición de besarse debajo de un muérdago en Navidad

El uso del muérdago en Navidad se encuentra más arraigado en países como EE.UU., Canadá, Australia y en Reino Unido, ya que se desprende de un mito nórdico que hace referencia a Baldr, dios de la paz y la luz, según Smithsonian Magazine.

El muérdago se usa como decoración en países como EE.UU., Canadá, Australia y en Reino Unido (Archivo) Archivo Revista Jardin

La historia dice que esta deidad despertó una mañana con temor de morir debido a que la flora y fauna querían asesinarlo, fue entonces que su madre, la diosa Frigg, de la sabiduría y el amor, le rogó a cada planta y animal que no le hicieran daño a su hijo, aunque olvidó hablar con el muérdago.

Fue entonces cuando Loki, el dios de la traición y la mentira, aprovechó para lanzar la planta navideña y quitarle la vida a Baldr. La diosa Frigg rompió en llanto y sus lágrimas formaron las bayas blancas que posee el muérdago.

La mitología dice que al ver su dolor, los dioses resucitaron a su hijo y ella transformó la planta en un símbolo de paz y amor, por lo que cada vez que las personas se encontrara debajo del muérdago, debían abrazarse y besarse en honor a esta historia.

Los símbolos y rituales alrededor del muérdago de Navidad

Actualmente, el ritual del muérdago indica que las parejas que pasen por debajo de él deberán besarse, aunque algunos también lo practican entre amigos y seres queridos, se asocia más hacia lo romántico, de acuerdo con la Revista Ad.

Los poderes mágicos que se dice que posee esta planta se relacionan con la cultura celta, ya que ellos lo utilizaban para hechizos y para resucitar a los muertos.

El muérdago se asocia con la protección de malas energías, atraer el amor y la paz (Archivo) Rocío Lázaro

También se dice que los griegos utilizaban el muérdago en sus ceremonias nupciales como un símbolo de fertilidad, mientras que los romanos celebraban festivales en honor a Saturno y realizaban ofrendas de esta planta, por su capacidad de sobrevivir a situaciones adversas.

Como algunos colocaban este arbusto en las puertas de sus hogares para protegerse de las malas energías, atraer el amor y la paz, se empleaba como método de reconciliación entre parejas, quienes se besaban debajo de las ramas.

Los registros apuntan a que fue en el siglo XVIII cuando los ingleses convirtieron esta práctica en una tradición romántica y después se agregaron elementos de superstición, como que quien se negara a recibir un beso debajo de un muérdago no recibiría una propuesta de matrimonio.

Por qué el muérdago es una planta de Navidad

El muérdago o Viscum album es una planta silvestre que en su estado natural crece en las copas de los árboles debido a su condición de hemiparasita, lo que significa que se ancla a un árbol huésped para poder alimentarse y nutrirse, de acuerdo con National Geographic.

El muérdago es una flor silvestre que florece y da frutos durante el invierno (Archivo) czjonyyy - Shutterstock

Además de los rituales asociados con este arbusto, el invierno es la temporada en la que florece y da fruto, por lo que puede observarse en abundancia principalmente en regiones de Europa, norte de África, América y Oriente Medio.

En los bosques templados suele tener una reproducción más rápida y una gran extensión, lo que lo convirtió en un elemento característico de la temporada, y ha estado presente en diferentes culturas como decoración y símbolo de la paz, unidad y reconciliación.