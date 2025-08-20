La ubicación exacta del volcán submarino que podría entrar en erupción este 2025 en Oregon

Científicos de la universidad estatal de Oregon, Estados Unidos, revelaron que un volcán submarino ubicado frente a sus costas se prepara para una “erupción inminente”. Los especialistas han mantenido un monitoreo constante de su actividad durante años, y ahora confirman una preocupante aceleración de su actividad.

Cuál es la ubicación exacta del volcán submarino en las costas de Oregon

El volcán submarino se encuentra en el monte Axial, ubicado a 300 millas (482 kilómetros) de las costas de Oregon y a 4900 pies (1490 metros) de profundidad, de acuerdo con ABC. Está en medio de la cordillera Juan de Fuca, una región tectónicamente activa en el océano Pacífico.

El volcán Axial Seamount puede entrar en erupción muy pronto Sitio web: National Museum of Natural History

Según datos de la universidad Estatal de Oregon, el monte Axial es el volcán submarino más activo del Pacífico nororiental y que ha mostrado un patrón bastante similar a lo largo de los años.

En los últimos 30 años, desde que se inició su monitoreo por parte de especialistas vulcanólogos, se han registrado tres erupciones: la primera en 1998, la segunda en 2011 y la más reciente en 2015.

Volcán submarino podría entrar en erupción en 2025

Los investigadores que monitorean el volcán submarino frente a Oregon, dijeron a ABC que han recopilado datos que indican que habría una erupción inminente, probablemente, sucedería en este año.

El mapa que muestra la ubicación del volcán Axial Sitio web: NOAA

William Chadwick, científico de la Universidad Estatal de Oregon, reveló que, desde principios de 2025, el volcán “se ha inflado como un globo” a medida que la roca fundida se acumula en su interior.

En los últimos dos meses, la actividad sísmica cerca del volcán submarino ha aumentado considerablemente. Solo en junio, se reportaron más de 2000 temblores en un solo día.

La actividad sísmica continúa con oscilaciones en la zona del monte Axial. Los científicos prevén que el volcán submarino está en camino de entrar en erupción antes de que termine el año, debido a la gran acumulación de magma en su interior.

Cómo monitorean el volcán submarino en Oregon

El monte Axial, frente a las costas de Oregon, es considerado el volcán submarino mejor instrumentado y monitoreado del planeta. Según explicó William Chadwick a la cadena ABC, los investigadores estatales lo monitorean a través de instrumentos y cables que se extienden desde la costa. Estos equipos proporcionan datos en tiempo real sobre la actividad y los sismos en la zona.

Axial Seamount es considerado el volcán submarino mejor instrumentado del planeta. Foto: Mbari.

Entre los dispositivos de monitoreo cuentan con sismómetros y medidores de presión que ayudan a observar deformaciones en el suelo marino y otras señales que indicarían que habría una erupción.

El científico detalló que hay varias millas de cable de fibra óptica que suministran energía e internet a los instrumentos en el fondo marino que les permiten monitorear no solo la actividad y estado del monte Axial, sino también de la vida marina en el fondo del océano que responde a las erupciones y perturbaciones en general.

El volcán submarino por lo general expulsa erupciones bajas y controladas que son lo suficientemente profundas y alejadas de la costa como para que exista un riesgo para la población de Oregon y sus edificios, aseguró el experto.

Aunque es bastante difícil de predecir las erupciones volcánicas en general, debido a que hay pocas que están bien estudiadas en el mundo como para proporcionar información precisa a lo largo de los años, el monte Axial ayudaría a realizar pronósticos más precisos de posibles erupciones volcánicas en tierra.

Además de monitorear la vida marina, los científicos también observan a los microbios que viven en el fondo del lecho marino, en específico, los que viven en el subsuelo de los respiradores hidrotermales de la caldera del volcán Axial, para ver cómo responden a los cambios constantes en la actividad del monte.