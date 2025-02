La verdad detrás del pago del Seguro Social a personas fallecidas en EE.UU.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) enfrenta críticas por presuntos pagos a personas fallecidas. Donald Trump y Elon Musk denunciaron un fraude masivo donde millones de beneficiarios recibirían la prestación pese a haber fallecido, incluso con más de 200 años de edad. Sin embargo, expertos y funcionarios ponen en duda estas acusaciones.

Trump y Musk denuncian fraude en el pago del Seguro Social

Trump declaró en una conferencia de prensa: “Tenemos millones y millones de personas mayores de 100 años” recibiendo beneficios. En efecto, sugirió que eliminarlos fortalecería el sistema.

Trump afirmó en una conferencia de prensa que “millones y millones de personas mayores de 100 años” reciben beneficios del Seguro Social (Foto/Alex Brandon)

Por su parte, el asesor del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) escribió en la plataforma X (antes Twitter): “Están utilizando el dinero de los contribuyentes como dádivas para atraer y retener a inmigrantes ilegales, sus futuros votantes. De eso se trata”, en alusión a los demócratas.

La tabla que publicó Elon Musk en sus redes sociales X:@ElonMusk

Además, como parte de su trabajo en el DOGE, el magnate compartió en redes sociales una lista como supuesta prueba de que millones de personas aparecen registradas como “vivas” en el sistema de seguridad social cuando en realidad fallecieron.

El multimillonario reforzó sus acusaciones y publicó capturas de pantalla con datos que, según él, evidencian irregularidades en los pagos. Así, ironizó: “Tal vez Crepúsculo sea real y haya muchos vampiros cobrando Seguridad Social”.

Cuál fue la respuesta de la SSA a la denuncia de Trump y Musk

El comisionado interino de la SSA, Lee Dudek, aclaró que la información mencionada corresponde a registros sin fecha de fallecimiento, pero que esto no implica que dichas personas reciban pagos. “Los datos que se reportan corresponden a personas que figuran en nuestros registros y que tienen un número de Seguro Social y que no tienen una fecha de fallecimiento asociada a su registro. Estas personas no necesariamente reciben beneficios”, explicó a la agencia Associated Press.

Desde la Administración de Seguro Social indicaron que las afirmaciones de Trump y Musk exageran la magnitud del problema

Kathleen Romig, analista de políticas de jubilación y asesora principal en la Oficina del Comisionado de la SSA, respaldó esta postura: “La tasa de precisión de pago del Seguro Social es muy alta, superior al 99%, y tiene muchas salvaguardas contra pagos indebidos, incluidos protocolos rigurosos para dejar de pagar beneficios a personas que han fallecido”, sostuvo la experta a ABC News.

Qué dicen los datos sobre los beneficiarios del Seguro Social

Un informe del inspector general de la SSA de julio de 2024 reveló que, entre 2015 y 2022, se realizaron pagos indebidos por un total de US$71.800 millones, lo que representa menos del 1% de todos los beneficios pagados en ese período, según consignó Fox News. La mayoría de estas prestaciones fueron a personas vivas debido a errores en la declaración de ingresos o en la elegibilidad.

Además, un informe del Departamento del Tesoro de enero de 2024 indicó que se enviaron US$31 millones en desembolsos federales, que incluyen los de la Seguridad Social, a personas fallecidas. No obstante, estas cifras distan de los “millones” mencionados por Trump y Musk.

El origen de la confusión en la SSA: registros obsoletos

Según consignó Newsweek, la confusión pareciera originarse en registros antiguos de la SSA. La agencia utiliza software basado en COBOL, un lenguaje de programación que carece de formatos de fecha modernos.

Como resultado, algunas entradas con fechas de nacimiento incompletas o faltantes utilizan puntos de referencia que ya no se utilizan, lo que hace que parezca que personas nacidas en el siglo XIX aún están vivas.

Un informe del inspector general de 2023 identificó que casi 19 millones de personas nacidas antes de 1920 no tienen información de defunción en el registro. No obstante, esto no significa que aún reciban beneficios.

Los consejos para prevenir pagos indebidos de la SSA

La agencia implementó medidas para evitar pagos a personas fallecidas. Desde 2015, la SSA suspende automáticamente los beneficios para cualquier persona que figure como mayor de 115 años, a menos que se proporcione prueba de vida. Además, el Congreso otorgó al Departamento del Tesoro acceso temporal al “Archivo Maestro de Defunciones Completo” del organismo en 2021, lo que permite identificar y recuperar pagos indebidos.

Romig enfatizó la solidez del sistema: “El Seguro Social cuenta con un amplio respaldo en todos los partidos políticos, niveles de ingresos y generaciones. Después de 90 años, sigue siendo uno de los programas más exitosos, eficaces y populares de EE.UU.”.