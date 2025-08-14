Las cinco mejores bases de maquillaje que dejan la piel perfecta y se consiguen por menos de US$12 en EE.UU.
Estos productos, que realzan la belleza, tienen precios económicos sin comprometer la calidad; dónde se pueden comprar
Maquillarse es una práctica cotidiana que muchos consideran un verdadero arte. Uno de los productos esenciales en este proceso es la base, que ayuda a que la piel luzca uniforme y libre de imperfecciones. Elegir la mejor entre tantas marcas puede resultar complicado. Sin embargo, en el mercado de EE.UU. hay muchas opciones que se destacan por su calidad y su precio accesible.
Cuáles son las mejores bases por menos de US$12 en 2025
Las tendencias actuales en cuanto a bases se encuentran en sus fórmulas veganas con activos para el cuidado de la piel y sus acabados “lumi-mate”, que controlan el brillo con luminosidad natural. Los productos que cumplen con estas características a un precio accesible son, según Cosmopolitan:
- e.l.f. Soft Glam Satin Foundation: este producto fue elegido como la mejor base económica de 2025 por expertos de belleza. Cuenta con un complejo hidratante de hibisco al 1% y es 100% vegana. Se puede conseguir por el sitio web de e.l.f, Target y Ulta Beauty a US$9 y US$8.
- Maybelline Super Stay Lumi-Matte Foundation: esta base ofrece una cobertura completa de hasta 30 horas. La misma está disponible en más de 24 tonos luminosos y es resistente al agua, sudor y transferencia. El producto se puede comprar en Walmart a US$11.97.
- Milani Conceal + Perfect 2-in-1 Foundation + Concealer: es conocida como la mejor base multifuncional de este 2025. Es fabricado en EE.UU. y combina base con corrector en un solo producto. Esta base se puede comprar en Ulta Beauty a US$11.99 y proporciona una cobertura media a completa que se mantiene firme durante todo el día.
- L’Oréal True Match Super- Blendable Foundation: la base cuenta con una nueva fórmula vegana sin alcohol que minimiza la apariencia de líneas finas y arrugas. Cuenta con hasta nueve pigmentos para el match más preciso. El producto se puede comprar en Walmart y tiene un costo de US$9.97.
- Catrice HD Liquid Coverage Foundation: este es uno de los productos más virales en Tiktok por su aplicador de gotero único. Está compuesto por niacinamida que perfecciona la piel y tiene una duración de hasta 24 horas. La base se puede comprar en Amazon o en el sitio web del fabricante por US$10. Es ideal para pieles normales o grasas y es resistente tanto al agua como al sudor.
El paso a paso para maquillarse
El maquillaje diario o nocturno compone de múltiples elementos que pueden generar confusión a la hora de aplicarlos. De acuerdo con Maybelline, el paso a paso ideal es:
- Prime o prebase: este producto permite preparar la piel y minimizar los poros.
- Base: se destaca como el “lienzo del look” dado que unifica el tono de la piel.
- Corrector: neutraliza las ojeras, corrige imperfecciones e ilumina.
- Iluminador: funciona para atraer la luz al rostro. Este se aplica en la parte alta de los pómulos, bajo el arco de la ceja, punta o puente de la nariz y en el borde superior del labio.
- “Contouring” con polvos de sol: permite generar contraste y sombra en el rostro.
- Rubor: este producto ofrece frescura y color en el rostro. Se recomienda aplicarlo desde la mitad de la mejilla hasta la sien.
- Polvos Mate: sirve para fijar el maquillaje.
- Sombra de ojos.
- Delineador líquido o lápiz.
- Máscara de pestañas.
- Lápiz de cejas: este proceso es ideal para darle forma y densidad a las cejas.
- Lápiz y barra de labios para terminar.
