Las diez últimas campeonas del Abierto de EEUU femenino
A continuación, las diez últimas ganadoras del Abierto de Estados Unidos de tenis, último Grand Slam
A continuación, las diez últimas ganadoras del Abierto de Estados Unidos de tenis, último Grand Slam de la temporada, tras la victoria el sábado de la bielorrusa Aryna Sabalenka en la final ante la estadounidense Amanda Anisimova.
2025: Aryna Sabalenka (BLR)
2024: Aryna Sabalenka (BLR)
2023: Coco Gauff (USA)
2022: Iga Swiatek (POL)
2021: Emma Raducanu (GBR)
2020: Naomi Osaka (JPN)
2019: Bianca Andreescu (CAN)
2018: Naomi Osaka (JPN)
2017: Sloane Stephens (USA)
2016: Angelique Kerber (GER)
Las tenistas con más trofeos del US Open en la era Abierta (desde 1968):
1. Chris Evert (USA): 6 títulos (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982)
. Serena Williams (USA): 6 títulos (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014)
3. Steffi Graf (GER): 5 títulos (1988, 1989, 1993, 1995, 1996)
4. Martina Navratilova (TCH/USA): 4 títulos (1983, 1984, 1986, 1987)
5. Margaret Court (AUS): 3 títulos (1969, 1970, 1973)
. Billie Jean King (USA): 3 títulos (1971, 1972, 1974)
. Kim Clijsters (BEL): 3 títulos (2005, 2009, 2010)
