LA NACION

Las diez últimas campeonas del Abierto de EEUU femenino

A continuación, las diez últimas ganadoras del Abierto de Estados Unidos de tenis, último Grand Slam

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Tenista bielorrusa del circuito WTA
Las diez últimas campeonas del Abierto de EEUU femeninoADRIAN DENNIS - AFP

A continuación, las diez últimas ganadoras del Abierto de Estados Unidos de tenis, último Grand Slam de la temporada, tras la victoria el sábado de la bielorrusa Aryna Sabalenka en la final ante la estadounidense Amanda Anisimova.

2025: Aryna Sabalenka (BLR)

2024: Aryna Sabalenka (BLR)

2023: Coco Gauff (USA)

2022: Iga Swiatek (POL)

2021: Emma Raducanu (GBR)

2020: Naomi Osaka (JPN)

2019: Bianca Andreescu (CAN)

2018: Naomi Osaka (JPN)

2017: Sloane Stephens (USA)

2016: Angelique Kerber (GER)

Las tenistas con más trofeos del US Open en la era Abierta (desde 1968):

1. Chris Evert (USA): 6 títulos (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982)

. Serena Williams (USA): 6 títulos (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014)

3. Steffi Graf (GER): 5 títulos (1988, 1989, 1993, 1995, 1996)

4. Martina Navratilova (TCH/USA): 4 títulos (1983, 1984, 1986, 1987)

5. Margaret Court (AUS): 3 títulos (1969, 1970, 1973)

. Billie Jean King (USA): 3 títulos (1971, 1972, 1974)

. Kim Clijsters (BEL): 3 títulos (2005, 2009, 2010)

bur-gbv/ma

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. ¿Venezuela todavía puede ir al Mundial 2026 tras la derrota contra Argentina este 4 de septiembre?
    1

    ¿Venezuela todavía puede ir al Mundial 2026 tras la derrota vs. Argentina?: la última esperanza

  2. Armenia vs. Portugal, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de eliminatorias de UEFA
    2

    Armenia vs. Portugal, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de eliminatorias de UEFA

  3. Es venezolana, mostró su licencia con Real ID y la respuesta del agente de la TSA la dejó sin palabras
    3

    Es venezolana, mostró su licencia de conducir con Real ID y la respuesta del agente de la TSA la dejó sin palabras: “Me arruinó”

  4. La nueva actualización del Uscis sobre la green card
    4

    Ley de Ajuste Cubano: la nueva actualización del Uscis sobre la green card

Cargando banners ...