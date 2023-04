Las falsedades de la cadena Fox que no llegaron al banquillo en Estados Unidos

escuchar

WASHINGTON.- El juicio frustrado ayer partía de una premisa ya sentada por el juez. La cadena de televisión Fox, sus presentadores estrella, invitados y tertulianos, difundieron sin descanso la mentira de que a Donald Trump le robaron las elecciones de 2020. Además, dijeron que lo hicieron como parte de un complot en el que participó la empresa Dominion con sus máquinas de recuento. La cuestión que buscaba resolver era hasta qué punto la cadena de televisión ultraconservadora controlada por el magnate Rupert Murdoch difamó al dar alas a esa falsedad. Pero llegó a un acuerdo extrajudicial por el que Fox deberá pagar 787,5 millones de dólares.

Sin esas mentiras, probablemente no se explicaría el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, ni que buena parte de los votantes republicanos aún crean que Joe Biden no ganó limpiamente las elecciones, ni que el propio Trump, que ya quiso sembrar dudas sobre la victoria de Barack Obama en 2012, siga siendo el político favorito de las bases de su partido.

El equipo legal de Dominion Voting Systems, en el tribunal Delaware. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Lo que, en principio, iba a ir al banquillo en Wilmington, la ciudad adoptiva del propio Biden, no son las consecuencias de esas mentiras, sino determinar, por parte del jurado, si Fox las difundió con dolo, es decir, si sabía que mentía o faltó de forma imprudente a la verdad.

En su demanda, Dominion Voting Systems sostiene que la cadena prefirió conscientemente dejar de lado la verdad y apuntarse a las teorías conspirativas para satisfacer a su audiencia sin ningún escrúpulo. Fox defiende la tesis de que las alegaciones sobre fraude electoral de Trump y sus aliados eran material que había que cubrir informativamente.

Las diligencias previas de investigación del caso (declaraciones juradas, mensajes de correo electrónico y telefónicos y otros documentos) no dejan en buen lugar a la cadena. Han sido un espectáculo algo obsceno, pero muy iluminador, una exposición pública de las interioridades del medio informativo más influyente en el electorado conservador estadounidense. Basta saber que esta televisión por cable llega a 75 millones de abonados en Estados Unidos para hacerse una idea de su influencia.

Trump concedió la semana pasada a Tucker Carlson, el presentador estrella de la Fox, la primera entrevista después de la imputación. Carlson le puso la alfombra roja al expresidente y no le planteó ni una sola cuestión comprometida. Parecía su más sincero admirador. Pero entre los documentos del caso hay mensajes de texto del presentador en que mostraba sus verdaderos sentimientos sobre el expresidente: “Estamos muy, muy cerca de poder ignorar a Trump la mayoría de las noches”, decía. “De verdad que no puedo esperar”, añadía. “Lo odio apasionadamente”, decía otro mensaje.

Interrogatorio

Carlson, al menos, declaraba sospechar que había habido fraude electoral, pero las comunicaciones y declaraciones han mostrado que la mayoría de los presentadores de la Fox y el propio Murdoch no creían en esa mentira, pero sostenían en privado lo contrario de lo que decían en público. En enero, en una declaración bajo juramento, los abogados de Dominion le preguntaron a Murdoch: “¿Cree que las elecciones presidenciales de 2020 fueron libres y justas?”. “Sí”, admitió. “Las elecciones no fueron robadas”, añadió, según los documentos del caso. Los directivos de Fox, sin embargo, se dieron cuenta de que lo que quería su audiencia era oír esas mentiras y se pusieron a propagarlas sin límite, instalándose sin recato en una realidad alternativa.

En la noche electoral, las cadenas de televisión despliegan grandes equipos que usan métodos estadísticos para adjudicar la victoria a un candidato cuando sus modelos la dan por irreversible. Compiten por ser los primeros en hacerlo. El equipo de Fox, su llamado Decision Desk, fue el primero en declarar a Biden ganador en Arizona, antes que las cadenas rivales y que AP, el canon casi infalible.

El expresidente Donald Trump habla en su propiedad en Mar-a-Lago el martes 4 de abril de 2023, en Palm Beach, Florida, horas después de ser procesado en la ciudad de Nueva York. (AP Photo/Evan Vucci, Archivo)

Esa primicia de Fox, ese éxito periodístico, enfureció a Trump y su equipo. La derrota en Arizona lo dejaba casi sin posibilidades de ser reelegido presidente. A la audiencia de la Fox, tampoco le gustó la noticia. “¡Odio a nuestra gente del Decision Desk!”, escribió Rupert Murdoch el 7 de noviembre, la noche en que las televisiones dieron por ganador definitivo a Biden. Mientras, Newsmax, una nueva cadena fundada por un antiguo ejecutivo de Murdoch, iba ganando audiencia el negarse a declarar ganador a Biden.

Los más acérrimos seguidores de Trump buscaban allí refugio. Fox se ha visto obligada a facilitar las comunicaciones de Murdoch al respecto. Envió un correo electrónico alertando sobre una noticia publicada en su propio periódico, The Wall Street Journal, acerca de las intenciones de Trump de favorecer a Newsmax: “Hay que vigilar a esta gente, aunque sea con escepticismo”, decía. Luego, Murdoch no pudo resistirse cuando vio la lamentable rueda de prensa de Rudy Giuliani, abogado de Trump, en la que la tintura del pelo le chorreaba mientras sostenía sus teorías conspirativas: “Es algo terrible que perjudica a todo el mundo, me temo. Probablemente, nos haga daño a nosotros también”, escribió en otro mensaje a la jefa de Fox News Media, Suzanne Scott.

Otra demanda

Giuliani señaló a Dominion, cuyos empleados recibieron amenazas de muerte. También acusó a otra empresa, Smartmatic, que también ha demandado a Fox por difamación y reclama 2700 millones de dólares en un caso aún pendiente de juicio.

En aquellas semanas, Murdoch, su hijo Lachlan y Suzanne Scott mantuvieron algunas reuniones sobre cómo debía actuar la cadena. “Discutieron la creciente reacción de los telespectadores contra [la] Fox, cómo ganarse de nuevo a los telespectadores (entre otras cosas, no contratando a invitados demócratas) y la dirección que debería tomar [la] Fox”, dice la demanda de Dominion. Entre presentadores y periodistas también hubo discusiones e intercambios que ahora han salido a la luz.

“No queremos enemistarnos más con Trump”, dijo Murdoch en un mensaje del 16 de noviembre. Al ser interrogado en las diligencias previas del caso, explicó a qué se refería: “Tenía muchos seguidores, y probablemente eran en su mayoría espectadores de Fox, así que habría sido estúpido”. “Muchos espectadores cuerdos de Fox todavía creen en Trump”, dijo en otro momento.

Puede parecer cínico airear mentiras para retener la audiencia, pero Murdoch esgrimía en los interrogatorios otro argumento al ser preguntado si era consciente de que la Fox estaba dando voz a esas acusaciones falsas: “Informamos de las noticias, y tenemos docenas de personas al día en los canales que hablan de las noticias. El presidente de Estados Unidos hacía afirmaciones descabelladas, pero eso es noticia”, se defendió, aunque en algún momento del interrogatorio admitió que los propios presentadores de la Fox estaban avalando el engaño de las elecciones robadas.

En el juicio, el jurado de 12 personas ni siquiera debía decidir si el comportamiento fue ético, sino si traspasó el exigente umbral fijado en su día por el Tribunal Supremo para interpretar la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la que consagra la libertad de expresión.

Desde la famosa sentencia de 1964 del caso del The New York Times contra Sullivan, la Corte Suprema exige ese dolo para que triunfe una demanda por difamación. Eso es lo que tiene que decidir el jurado.

Miguel Jiménez

El País, SL

El País

EL PAIS