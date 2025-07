Las frases que marcaron el primer Mundial de Clubes de 32 equipos

Críticas agudas, defensas férreas, quejas por el clima y el cansancio de los futbolistas, folclor, frases motivacionales: el Mundial de Clubes en Estados Unidos, que este domingo coronó campeón al XXX, también dejó palabras para la memoria.

El torneo

"La edad de oro del fútbol de clubes ha comenzado. Podemos decir con certeza que este Mundial de Clubes ha sido un gran éxito (...) Ya es la competición de clubes más exitosa del mundo".

-Gianni Infantino, presidente de la FIFA

"Es la peor idea jamás implementada en el fútbol (...) Es una competición sin sentido. Quien la gane será el peor ganador de todos los tiempos (...) Me temo que la próxima temporada veremos lesiones como nunca antes".

-Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool

"Es de verdad malo renunciar a las vacaciones para jugar, obligado, un torneo. En ningún momento les preguntaron a los futbolistas por las fechas o si querían jugar. Simplemente dijeron: 'Tienen que ir y punto'".

-Raphinha, extremo del FC Barcelona, que no clasificó al Mundial

"Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, no hay fechas. No hace falta otra competición más".

-Javier Tebas, presidente de LaLiga

El clima

"El calor es increíble. El otro día me mareé un poco y me tuve que tirar al piso. La verdad jugar en esa temperatura es muy peligroso. Esperemos que para el próximo año (Mundial de selecciones) cambien el horario".

-Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea

"Para mí esto no es fútbol. Ya van siete, ocho, nueve partidos que han suspendido aquí. Creo que es un chiste, honestamente (...) Si suspendes tantos partidos probablemente este no es el sitio adecuado para esta competición".

-Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, sobre juegos suspendidos por tormentas

"¿Jugar con calor? Somos profesionales. Tenemos que estar en forma. Si un tipo de casi 36 años como yo puede correr 90 minutos, entonces todos deberían poder hacerlo. Sin excusas".

-Thomas Müller, atacante del Bayern de Múnich

La competencia

"Los europeos jugamos con ventaja. Tenemos lo mejor de Europa, de América, de África y de Asia..."

-Luis Enrique, entrenador del PSG

"Me gusta que todos los partidos son ajustados, excepto uno o dos, y la gente se sorprende, los equipos europeos pierden (...) Bienvenidos al mundo real, amigos míos".

-Pep Guardiola, entrenador del Manchester City

"Por Quibdó. Chocó. Colombia. Rio de Janeiro. Brasil. América del Sur...". -Jhon Arias, figura del Fluminense, tras vencer al Inter de Milán en octavos "Nosotros que conocemos el fútbol nunca hemos dudado del nivel (del Mundial), obviamente, si les crees a cuatro tuiteros que piensan que el nivel es una mierda, pues te equivocas (...) No creo que los equipos europeos seamos los mejores". -Thibaut Courtois, portero del Real Madrid "Hay dos tipos de fútbol: el fútbol de la vida real y el de Walt Disney (...) Un hincha me dijo que podríamos haberle ganado al Atlético (de Madrid) siendo más ofensivos. Le pregunté cuántas veces vio al Atlético este año y dijo que ninguna. Ese es el fútbol de Walt Disney". -Renato Paiva, exentrenador de Botafogo "Eh... 4-2, (un partido) no complicado. Easy (fácil), pa pa pa pá". -Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich tras la victoria sobre Flamengo en octavos "(Ganar la final al PSG) es una sensación aún más agradable porque todos dudaron de nosotros antes del partido. Pero salir ahí y luchar como lo hicimos, contra un gran equipo, sabe bien". -Cole Palmer, mejor jugador del torneo con Chelsea, campeón del Mundial de Clubes El color "Estêvão es un jugador top (...) Le dije 'estamos deseando verte' (en el que será su nuevo club), pero no entendió ni una palabra de lo que dije". -Cole Palmer, delantero del Chelsea "A la afición de River Plate. Olvidé el apretón de manos porque la configuración (estilo NBA) era nueva. Estaba confundido y no entendí qué debíamos hacer (...) Me disculpé con los jugadores en el vestuario después del partido y ahora me disculpo con ustedes". - Marius Hoibraten, capitán del Urawa Red Diamonds, tras no saludar a sus rivales "Puede ser una buena oportunidad para que la gente de aquí (estadounidenses) se una a nosotros contra los ingleses. Mañana es el Día de la Independencia frente a los ingleses, ¿no?". -Abel Ferreira, DT del Palmeiras, previo al duelo del 4 de julio contra Chelsea en cuartos "Soy de una pequeña ciudad muy lejos de aquí y muy diferente a este entorno, así que es algo así como un sueño (...) Trabajo en una escuela y soy estudiante de tiempo completo. Cuando llegue a casa tendré tareas esperándome, así como todos mis compañeros, que volverán a sus trabajos diarios". - Christian Gray, autor del único gol del Auckland City "Bueno... están locos ¿no? Aman el fútbol". -Serge Gnabry, jugador del Bayern de Múnich sobre la afición de Boca Juniors