Las monedas estadounidenses más valiosas de 2026: un especialista reveló cuál será la tendencia del mercado

Durante 2025, varias subastas internacionales registraron operaciones que alcanzaron cifras de seis y siete dígitos por monedas estadounidenses valiosas, tanto esperadas como inesperadas. Para 2026, un experto en numismática anticipa la aparición de ejemplares que podrían establecer nuevos parámetros de valuación.

Qué buscan los coleccionistas de monedas en el mercado

Jim Stoutjesdyk, vicepresidente de la sección de monedas raras en Heritage Auctions, una de las plataformas digitales y casa de subastas de mayor tráfico en este segmento, compartió en una entrevista con LA NACION su análisis sobre el comportamiento del sector durante el último año y las proyecciones para los próximos 12 meses.

El especialista reveló qué es lo que buscan los compradores y cuáles son las piezas que concentran el mayor interés.

Debido al aumento del oro, los especialistas también buscan aquellas piezas realizadas con este material Heritage Auctions

“De cara a 2026, el mercado se muestra muy sólido y experimenta una amplia demanda”, señaló Stoutjesdyk. “Los coleccionistas buscan los mejores ejemplares conocidos, monedas trofeo, raras y excepcionalmente originales”, aseguró.

Durante 2025, el mercado numismático no solo registró volúmenes altos de transacciones, sino que también reveló cambios en los patrones de adquisición. Los coleccionistas priorizan la calidad sobre la cantidad, un factor que determina los precios finales en las subastas más competitivas.

A lo largo del año, distintas subastas demostraron que las piezas con bajo número de ejemplares conocidos y trayectoria documentada concentran la mayor atención del mercado.

Las monedas valiosas Saint-Gaudens de 20 dólares

Según Stoutjesdyk, aquellas monedas de oro proof de alta calidad y los mejores ejemplares de la serie Saint-Gaudens de 20 dólares lideraron las ventas. “Preveo que esta tendencia continuará en 2026”, anticipó.

La pieza St. Gaudens de US$20 de 1927 se convirtió en la de mayor venta en Heritage Auctions durante el 2025 PCGS

Cuál fue la moneda histórica más cara de 2025

Uno de los hitos del año pasado fue la venta de una pieza de oro Saint-Gaudens de US$20, fechada en 1927-D. La pieza, clasificada como PCGS MS65+ con certificación CAC, se adjudicó por US$3,84 millones en una subasta realizada en enero de 2025.

Según explicó el vicepresidente de Heritage Auctions, se trata de la moneda de emisión regular más escasa de EE.UU. del siglo XX. Se estima que existen solo siete ejemplares disponibles públicamente, lo que explica el interés sostenido y la evolución de su valor.

“Se considera a menudo el diseño más bello, por lo que es una de las series más coleccionadas”, explicó el numismático.

“Vendimos esa misma pieza en enero de 2020 y alcanzó un valor de US$2,16 millones. Por lo tanto, su valor aumentó aproximadamente 77% en cinco años, lo que demuestra su rareza y atractivo”, señaló.

Este ejemplar presentó una acuñación completa, superficies originales y un brillo uniforme. Detalles técnicos, como roturas específicas de troquel y la definición de los elementos del diseño, contribuyeron a su identificación y a su valor en el mercado especializado.

“Esto confirma el viejo dicho de que conviene comprar lo mejor posible y que siempre vale la pena invertir en calidad”, dijo Stoutjesdyk.

La moneda más cara de 2025 se vendió a US$3.84 millones Heritage Auctions

La moneda más valiosa de EE.UU. que aparecerá en el mercado en enero de 2026

Entre las piezas ya confirmadas para subasta en 2026, una destaca por encima del resto: el dólar de busto drapeado Clase III de 1804.

Conocido como el “Rey de las monedas estadounidenses”, es uno de los ejemplares más famosos y buscados del mundo.

“Heritage Auctions venderá el dólar de busto drapeado Clase III de 1804, ampliamente reconocido”, informó el numismático. “Es uno de los 16 ejemplares conocidos del dólar de plata, y seis se encuentran en museos”, detalló.

El ejemplar, que será ofrecido desde el 14 hasta el 18 de enero de 2026, cuenta con calificación PCGS PR58 y una procedencia documentada que se remonta al siglo XIX.

“Heritage Auctions vendió la pieza por última vez en 2009, cuando alcanzó un récord de subasta de US$2,3 millones”, señaló Stoutjesdyk.

El dólar de 1804 no fue acuñado para circulación regular, sino como parte de emisiones destinadas a obsequios diplomáticos. Esa particularidad, sumada a su baja cantidad de unidades emitidas, refuerza su estatus dentro del coleccionismo.

El dólar de busto drapeado Clase III de 1804 será subastado en Heritage Auctions y se espera que rompa récord de venta para esta serie Heritage Auctions

El “Santo Grial” de las monedas valiosas de EE.UU.

Más allá de las piezas ya confirmadas, existe una moneda que muchos consideran el mayor anhelo del mercado: la única Águila Doble con Cabeza India MCMVII, catalogada como Judd-1776.

Diseñada por Augustus Saint Gaudens, fue una propuesta personal del escultor para la denominación de US$20. El ejemplar conocido fue acuñado en 1907 y no ha reaparecido en el mercado desde 1981, cuando se vendió por US$475 mil.

“Muchos de los comerciantes de monedas más astutos de EE.UU. creen que la pieza podría alcanzar un precio cercano o superior a los US$20 millones si se subastara hoy”, aseguró el numismático.

Este ejemplar combina rareza absoluta, valor artístico y un contexto histórico ligado a la reforma estética de la moneda estadounidense impulsada por el presidente Theodore Roosevelt. Su diseño presenta una cabeza de la Libertad con tocado indígena en el anverso y un águila en vuelo sobre el sol naciente en el reverso.

Para 2026, el mercado numismático se muestra estable y con una base sólida de compradores. La demanda se concentra en piezas de máxima calidad, con historia verificable y conservación original.