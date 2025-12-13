“Draped Bust”: cómo es la moneda US$1 de plata que se vendió por US$6 millones y rompió un récord en EE.UU.

La casa de subastas estadounidense Stack’s Bowers presentó al mercado este 9 de diciembre de 2025 un dólar de plata de 1804 cuyo rastro histórico no figuraba en los registros numismáticos. La pieza, que pertenecen a la serie Draped Bust y fue clasificada dentro de la denominada Clase III, alcanzó un precio final de seis millones de dólares.

Cómo es el ejemplar inédito de la serie Draped Bust, vendido en US$6 millones

El dólar de plata mantiene un lugar central dentro de la numismática estadounidense. Aunque su fecha corresponde al año 1804, las investigaciones indican que ninguno de estos ejemplares se acuñó ese año.

Este ejemplar se presentó como el único dólar de 1804 verificado por CAC de cualquier clase Stacks Bowers

Datos de la Casa de la Moneda, retomados por el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés) señalan una producción de 19.570 unidades, pero los especialistas coinciden en que correspondían a unidades no utilizadas del año anterior.

La evidencia sugiere que los primeros dólares marcados con fecha 1804 se elaboraron alrededor de 1834. Estas acuñaciones respondieron a solicitudes del Departamento de Estado, que requería juegos de monedas para entregarlos en misiones diplomáticas.

Con el paso del tiempo, se sumaron nuevas emisiones realizadas después de 1857, lo que dio lugar a tres clases distintas de la serie:

Clase I : corresponden a las acuñaciones de 1834. Todas presentan borde con letras y carecen de una marca específica en el reverso. Se conocen actualmente ocho de estas piezas , incluidas las distribuidas originalmente como obsequios oficiales.

: corresponden a las acuñaciones de 1834. Todas presentan borde con letras y carecen de una marca específica en el reverso. , incluidas las distribuidas originalmente como obsequios oficiales. Clase II : hay un único ejemplar producido después de 1857 . Esta moneda se distingue por su borde liso y por haber sido acuñada sobre un tálero suizo del mismo año.

: hay un . Esta moneda se distingue por su borde liso y por haber sido acuñada sobre un tálero suizo del mismo año. Clase III: también se acuñó después de 1857. Comparte similitudes de fabricación con la Clase II, pero presenta un borde con letras y un punto de oxidación visible en el reverso. Hasta antes de la subasta de Stack’s Bowers, se conocían seis piezas de esta clase.

La moneda es una pieza inédita de la cual no se tenía registro previo Stacks Bowers

La venta en Stack’s Bowers establece un nuevo récord para la moneda de plata Draped Bust Class III

El récord previo correspondía a un ejemplar calificado PR58, vendido en 2009 por US$2,3 millones en la plataforma Heritage Auctions. Sin embargo, la subasta en Stack’s Bowers por una pieza inédita, de la cual no se tenía rastro previo, con características de primera calidad y calificada como PR65, estableció un nuevo parámetro de US$6 millones.

El ejemplar también se convirtió en el único dólar de 1804 de cualquier clase verificado por CAC, un servicio que confirma la calidad de monedas ya encapsuladas por PCGS o NGC, lo que incrementó su valor.

El ejemplar fue calificado como PR65 debido a su buen estado de conservación Stacks Bowers

Cómo identificar un dólar de plata de 1804 valioso

La moneda subastada presenta fracturas, imperfecciones y elementos visibles que no fueron eliminados durante la acuñación. Estas particularidades distinguen al ejemplar y permiten compararlo con otras piezas de la misma clase.

Entre otras características, también se deben observar: