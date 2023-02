Las polémicas declaraciones de Donald Trump sobre Rihanna antes del Super Bowl

escuchar

Donald Trump demostró ayer su inconformidad ante la confirmación de Rihanna como artista invitada para el show del medio tiempo en esta edición del Super Bowl. Con críticas hacia su estilo, el expresidente sugirió que la cantante no es merecedora de pisar el escenario de la gran final de la NFL. Las nuevas declaraciones suman polémica a un contexto previo de rispidez entre la artista y el líder republicano, que ya se han enfrentado públicamente por sus posiciones políticas enfrentadas.

Los comentarios de Trump, vertidos en su red social Truth Social, fueron en respuesta al posteo que hizo el congresista republicano Ronny Jackson, en el que criticaba a la ganadora de nueve Grammy por los desacuerdos que tuvo con la pasada administración republicana. Además, en la publicación reprobaba la presentación prevista para el domingo en el partido de los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs.

“Pintó con aerosol ‘F*ck Donald Trump’ en un automóvil en el Cadillac Ranch, en Amarillo. Hizo carrera tirando basura degenerada mientras habla mal de Estados Unidos cada vez que puede. ¿Por qué la NFL muestra esta basura? Rihanna no debe ser la intérprete del medio tiempo”, aseveró Jackson en Truth Social. Momentos después, Donald Trump apoyó la afirmación del congresista y arremetió contra el look de la intérprete de “Umbrella”: “Sin su estilista, ella no sería nada. Es mala en todo y no tiene talento”, afirmó el republicano.

La respuesta de Donald Trump a Ronny Jackson Twitter

En su posteo, Jackson hizo referencia a una crítica pública que había hecho Rihanna sobre el entonces presidente de EE.UU. El hecho ocurrió en 2020, cuando la nativa de Barbados posó para unas fotografías en las que se le veía frente a una instalación de arte pintada con aerosol. La artista la compartió en sus redes sociales y dejó al descubierto la pieza principal de la obra: un automóvil con algunas leyendas insultantes contra el entonces presidente, como “f*ck Trump”. La cantante estaba sentada frente al vehículo para hacer alusión a que había sido ella la responsable del graffiti.

La publicación de Rihanna para criticar a Trump, en agosto de 2020 Twitter

Rihanna vs. Trump en el pasado

Las nuevas críticas hacia el próximo show del medio tiempo son tan solo algunas de las que han involucrado al empresario y a la también diseñadora de modas. En 2018, Philip Rucker, un reportero del Washington Post, twitteó que la música de Rihanna estaba “a todo volumen” en un mitin de Trump en Tallahassee, Florida.

“Se ha dicho un millón de veces, pero aquí hay un millón y uno: los mitines de Trump son diferentes a cualquier otra cosa en política. Actualmente, “Don’t Stop the Music”, de Rihanna, suena a todo volumen en Chattanooga mientras los asistentes arrojan camisetas de Trump gratis a la multitud, como en un juego de fútbol. A todos les encanta”, detalló Rucker en ese momento.

La respuesta de Rihanna al posteo en el que un periodista contaba cómo su música amenizaba los mitines de Donald Trump Twitter

En ese momento, la noticia no fue del agrado de la cantante, que de inmediato emprendió acciones legales: “No ocurrirá por mucho tiempo... Ni mi gente ni yo estamos vinculados con uno de esos mitines, así que gracias por el aviso, Philip”, respondió la artista. Más tarde, su firma de derechos, Broadcast Music Inc., notificó a Trump que tenía estrictamente prohibido volver a utilizar alguna canción de su representada.

LA NACION