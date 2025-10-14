Las posibilidades de que Guatemala clasifique directo al Mundial ante los últimos resultados de Concacaf, según la IA

Guatemala se encuentra en una posición de desventaja dentro de las Eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Actualmente, el equipo ocupa la última posición del Grupo A. Con ese resultado, los seguidores de la selección se preguntan si todavía será posible que clasifiquen para la Copa Mundial 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El desempeño de Guatemala dentro de la tabla de posiciones del Grupo A

Hasta el 13 de octubre de 2025, Guatemala ha jugado tres partidos dentro del torneo clasificatorio de la Concacaf. Esta selección pertenece al Grupo A, donde también se encuentran El Salvador, Surinam y Panamá.

Surinam es el actual líder del Grupo A, mientras que Guatemala se encuentra en el último lugar (Facebook/Concacaf)

El primer encuentro de Guatemala fue contra El Salvador, el cual perdieron con un marcador final de 0-1. Su segundo enfrentamiento terminó en un empate 1-1 con la Selección de Panamá. El 10 de octubre jugaron contra Surinam y el resultado fue idéntico al anterior: ambos equipos anotaron un gol.

Con ese historial, Guatemala se encuentra en el cuarto lugar del Grupo A. Esta situación es preocupante para la escuadra, porque solo las primeras posiciones de cada grupo serán recompensadas con un pase directo al Mundial 2026.

La tabla de posiciones del Grupo A de la Concacaf actualmente se ve así:

Surinam : 5 puntos

: 5 puntos Panamá : 5 puntos

: 5 puntos El Salvador : 3 puntos

: 3 puntos Guatemala: 2 puntos

Guatemala y las posibilidades de clasificar al Mundial 2026, según la IA

De acuerdo con diferentes asistentes virtuales de inteligencia artificial (IA), estos son los escenarios que deberían cumplirse para que Guatemala califique para el máximo torneo de la FIFA:

Para llegar al Mundial, Guatemala debería ganar todos los partidos restantes y sus rivales tendrían que mostrar un mal desempeño en sus respectivos juegos (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

ChatGPT : para conseguir el pase directo al Mundial, Guatemala tendría que realizar un hecho histórico y vencer a Surinam, El Salvador y Panamá en sus tres partidos restantes. También existe la posibilidad de que la selección suba al segundo lugar y entre al ranking de los mejores segundos lugares de la competencia. De esta forma podría participar en el torneo de repechaje .

: para conseguir el pase directo al Mundial, Guatemala tendría que realizar un hecho histórico y en sus tres partidos restantes. También existe la posibilidad de que la selección y entre al ranking de los mejores segundos lugares de la competencia. De esta forma podría participar en el . Copilot : aunque matemáticamente todavía es posible que Guatemala ascienda al primer lugar del Grupo A, la selección necesitaría ganar todos los partidos restantes . Y no solo eso: sus contrincantes deberán tener un mal desempeño en sus propios juegos. La situación se complicó después de que, en su último partido, la selección solo consiguiera un punto de seis posibles.

: aunque matemáticamente que Guatemala ascienda al primer lugar del Grupo A, la selección necesitaría . Y no solo eso: sus deberán tener un en sus propios juegos. La situación se complicó después de que, en su último partido, la selección solo consiguiera un punto de seis posibles. Google Gemini: clasificar directamente a la Copa Mundial es el escenario más difícil para Guatemala porque solo cuenta con 2 puntos de 9. La opción más realista para que el equipo llegue al Mundial sería competir en los partidos de repechaje.

Cuándo serán los partidos restantes de Guatemala

La Selección de Guatemala tiene programados tres partidos más antes de que termine la fase de eliminatorias de la Concacaf. Los próximos juegos del equipo bicolor son:

El próximo partido de la Selección de Guatemala será contra El Salvador (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

Martes 14 de octubre : El Salvador vs. Guatemala en el Estadio Cuscatlan en San Salvador, El Salvador. A las 22.00 hs, tiempo del Este (ET).

: en el Estadio Cuscatlan en San Salvador, El Salvador. A las 22.00 hs, tiempo del Este (ET). Jueves 13 de noviembre : Guatemala vs. Panamá en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” en Ciudad de Guatemala, Guatemala. A las 21.00 hs ET.

: en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” en Ciudad de Guatemala, Guatemala. A las 21.00 hs ET. Martes 18 de noviembre: Guatemala vs. Surinam en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” en Ciudad de Guatemala, Guatemala. A las 20.00 hs ET.

Para los seguidores de la Selección que Guatemala que quieran mantenerse al tanto del desempeño de los otros equipos del Grupo A, los próximos partidos de esta agrupación serán los siguientes, según la Concacaf: