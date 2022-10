Las razones por las que Meghan Markle y el príncipe Harry buscan nuevo hogar en California

En marzo de 2020, el duque y la duquesa de Sussex renunciaron a sus privilegios y obligaciones reales, lo que implicó la pérdida del título de Su Alteza Real y del financiamiento público. De acuerdo con declaraciones posteriores, esta decisión que sorprendió a la familia respondió a la necesidad de llevar una vida más relajada, fuera de las presiones mediáticas y de protocolo que exigen los títulos. Desde ese año, la pareja y su hijo Archie se mudaron de Canadá, donde residieron por varios meses, para instalarse en los Estados Unidos.

Su primer hogar fue Los Ángeles, en un complejo propiedad del actor Tyler Perry y posteriormente se mudaron a Montecito, en el condado de Santa Bárbara que habitan celebridades como Jennifer Aniston, Katy Perry, Adam Levine y Ariana Grande. La mansión de 14 millones de dólares con inspiración mediterránea tiene 9 habitaciones y 16 cuartos de baño, entre las comodidades destacan: sauna, gimnasio, sala de juegos, cine en casa, biblioteca, además de una casa de huéspedes.

La residencia de Meghan Markle y el príncipe Harry en Montecito, Santa Barbara, cuenta con nueve habitaciones y 16 baños, cancha de tenis y una casa de huéspedes Google Earth

Sin embargo, de acuerdo con Santa Barbara News-Press, los duques ya no están cómodos en esa residencia y buscan una nueva ubicación no tan lejos, pero sí en otra comunidad. Además, su decisión estaría motivada por incidentes que habrían puesto en riesgo su seguridad recientemente. La nueva residencia de Harry, Meghan, Archie y la pequeña Lilibet podría estar en Hope Ranch, una exclusiva comunidad a 16 kilómetros de Montecito.

Según el medio británico The Sun, la policía de la localidad donde residen actualmente decidió instalar cámaras de lectura de matrículas de automóvil para mantener control en los accesos “en respuesta a los delitos contra la propiedad de alto valor” que experimentaron, de los que una “sofisticada banda de ladrones” sería responsable, como habrían comunicado la actriz y el príncipe por vías internas a los residentes.

Incluso en los registros de las autoridades de Santa Bárbara hay evidencia de un par de incidentes ocurridos en mayo en la casa de los duques, cuando en días cercanos reportaron la presencia de intrusos y requirieron la visita de agentes de seguridad.

Meghan y Harry estarían en busca de una nueva residencia para dar comodidad y seguridad a sus hijos Archie y Lilibet EPA

El mismo medio apunta que la familia estaría en busca de establecerse en una zona donde el precio de la mansiones ronda los 22 millones de dólares. En Hope Ranch, gozarían de club de golf, club de campo, senderos ecuestres, canchas de tenis, áreas de picnic, además de playa privada y senderos para caminatas.

Ofrecer una vida tranquila a sus hijos, alejada del acoso de los medios, fue la principal motivación de Harry y Meghan para mudarse a los Estados Unidos después del llamado “Megxit”. Ella ha comentado en entrevistas que el hecho de que cualquiera de sus actividades rutinarias en el Reino Unido, como ir por Archie a la escuela, se convirtiera en una nota de interés público le parecía problemático. “Lo siento, tengo un problema con eso. Eso no hace que me obsesione con la privacidad. Eso me convierte en una madre fuerte y buena que protege a su hijo”, comentó a The Cut tras establecerse en Montecito.