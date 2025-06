Las recomendaciones del IRS para obtener los créditos fiscales más populares

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ofrece compensaciones continuas para los contribuyentes cumplidos o con necesidades específicas en Estados Unidos. En esta temporada, destacan por su popularidad en redes sociales tanto el Crédito Tributario por Cuidado de Hijos y Dependientes como el Crédito por Aportaciones a Cuentas de Ahorro para la Jubilación.

Créditos del IRS por hijos menores de edad

Mediante sus canales oficiales de redes sociales, el IRS recordó este mayo el Child and Dependent Care Credit. Con el objetivo de ayudar a los estadounidenses a cubrir los gastos por el cuidado de aquellos hijos menores de 13 años o dependientes con discapacidad. Los beneficiarios pueden obtener hasta el 35% de deducción.

Publicidad oficial del Child and Dependent Care Credit. Foto: IRS vía X IRS vía X

De acuerdo con lo señalado en el Servicio de Impuestos Internos, los gastos máximos elegibles para el año fiscal 2024 son:

US$3000 para un dependiente calificado.

para un dependiente calificado. US$6000 para dos o más dependientes calificados.

Para poder acceder a este beneficio, califican los padres o tutores que trabajen (o que busquen empleo) y que paguen por cuidado infantil (guardería, campamento de día, niñeras, etc.). Dentro de los requisitos y documentación necesaria se contemplan:

El número de identificación fiscal (TIN) o número de seguro social del proveedor de cuidados.

o número de seguro social del proveedor de cuidados. Comprobante de gastos en esta vertiente.

en esta vertiente. En general, tener los recibos de pago y la información general del proveedor de cuidados para respaldar la reclamación del crédito.

Para reclamar este crédito, se debe llenar la Forma 2441 del IRS, al momento de realizar la declaración de impuestos.

Cómo obtener el crédito por jubilación

En la cuenta oficial de X del IRS en español se explica que el Saver’s Credit es un beneficio fiscal diseñado para incentivar a los contribuyentes (de ingresos bajos a moderados) a ahorrar para su jubilación. Así, se les proporciona un crédito tributario no reembolsable basado en sus contribuciones a ciertas cuentas de jubilación.

Publicidad oficial del Saver's Credit. Foto: IRS vía X IRS vía X

En general, califican para este beneficio aquellos contribuyentes que cuentan con los siguientes requisitos:

Sean mayores de 18 años .

. No sean estudiantes a tiempo completo ni dependientes.

ni dependientes. Ser reclamado como dependiente en la declaración de otra persona.

Tengan un ingreso bruto ajustado (AGI) dentro de los límites que establezca su estado civil: hasta US$38.250 para solteros, hasta US$57.375 para quienes son cabeza de familia, y hasta US$76.500 para los casados que presentan una declaración conjunta.

En cuanto a las aportaciones, el sitio web oficial recuerda que califican todas aquellas realizadas a una IRA tradicional o Roth; así como aquellas que son voluntarias y se dirigen a planes de jubilación patrocinados por el empleador, tales como 401(k), 403(b), 457(b) y el Thrift Savings Plan.

Adicionalmente, también califican las aportaciones a una cuenta ABLE (para personas con discapacidad), si el beneficiario es designado. Con respecto al monto del crédito, se pueden percibir hasta US$1000 para una declaración individual o US$2000 para una declaración conjunta.

Para reclamar el Saver’s Credit se debe llenar la Forma 880 del IRS al momento de la declaración de impuestos.

Consideraciones importantes para acceder a los créditos del IRS

Dado que tanto el Saver’s Credit como el Child and Dependent Care Credit son créditos no reembolsables IRS, ambos reducen la cantidad de impuestos que se deben pagar. Sin embargo, cuando el crédito es mayor a lo que se debe, el contribuyente no recibe el excedente como reembolso.

Con cada declaración fiscal, la solicitud de los créditos se hace desde cero. Foto: Freepik Freepik - Imagen de Freepik

También es importante aclarar que ambos créditos son beneficios fiscales, por lo que no son pagos directos ni becas, y por sí mismos, deben solicitarse en la declaración de impuestos de cada nuevo año fiscal.