Laura Pausini recibirá el Premio Billboard Ícono

MIAMI (AP) — Laura Pausini será reconocida con el Premio Billboard Ícono y cantará durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

La ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo el 23 de octubre a las 20:00 (0000 GMT) desde el James L. Knight Center en Miami. También podrá verse en la aplicación de Telemundo, el servicio de streaming Peacock y a través de 22 países de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional.

El Premio Billboard Ícono distingue a aquellos artistas cuya carrera los ha convertido en inconfundibles en su género.

Con más de 75 millones de discos vendidos, 6000 millones de reproducciones digitales y más de 30 años de trayectoria, Laura Pausini se mantiene como una estrella del pop global. Su sencillo “Se fue” con Rauw Alejandro consiguió una entrada la lista Billboard Hot 100 en noviembre de 2024. Un año antes fue homenajeada por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año. Pausini lanzó recientemente su nuevo sencillo, “Mi historia entre tus dedos” de su próximo álbum “Yo Canto 2” y anunció su gira mundial para 2026.

A lo largo de su carrera Pausini ha colaborado con grandes figuras como Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Shakira, Ricky Martin, Celine Dion y Michael Jackson. También ha sido distinguida con un Globo de Oro y ha sido nominada al Oscar y al Emmy. Con su música ha conquistado escenarios como el Radio City Music Hall y el Madison Square Garden de Nueva York, así como en el Royal Albert Hall de Londres y el Olympia de París.

Los Premios Billboard de la Música Latina honran los álbumes, canciones e intérpretes más populares en la música latina, según lo determinan las reconocidas listas semanales de Billboard que toman en cuenta reproducciones, ventas digitales de álbumes y canciones, transmisión radial y giras, rastreados por Billboard y su socio de datos Luminate.

Los premios culminan la Semana de la Música Latina de Billboard, que tendrá lugar en Miami del 20 al 24 de octubre de 2025.