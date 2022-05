Le cobraron 150 dólares por un desayuno en Tulum, se llevó una lección y compartió un sabio consejo

En México, algunos turistas, sobre todo en los principales destinos y playas, han denunciado en redes sociales que pagan mucho más por los productos. Este fue el caso de una tiktoker, identificada como Tania Loves, una estadounidense que se fue de vacaciones a Tulum y desayunó un plato de frutas muy caro, pues cuando le llegó la cuenta descubrió que le habían cobrado en dólares y no en pesos mexicanos. Su caso generó toda una ola de comentarios en la red social.

En un primer video que Tania compartió, se aprecia de fondo la variedad de frutas con la descripción: “Cuando estás en Tulum y piensas que un simple desayuno de frutas y omelette cuesta 150 pesos y en realidad está en 150 dólares y tu presupuesto del día es de 50 dólares”. Este pequeño clip fue suficiente para despertar la curiosidad de los tiktokeros, que la llenaron de preguntas sobre el por qué había pagado esa cantidad de dinero.

Le cobraron 150 dólares por un desayuno en Tulum y generó un debate en redes

“Me niego a creer que esto sea tan caro”, dijo una usuaria, mientras que otro contestó. “Se les dijo que esto iba a pasar son las consecuencias de la gentrificación”.

Ante tantos cuestionamientos, Tania recalcó la importancia de la transparencia: “Si el precio se hubiera comunicado claramente, no nos habríamos sentado a comer”, escribió. En otras grabaciones, la viajera se encargó de explicar la experiencia que había tenido ante el cobro excesivo. “La mayoría de los comentarios dicen que pagas por la comida y el ambiente. Te puedes dar una idea de lo que pasa, la forma en la que se dio la situación estuvo mal. Cuando comes en la fondita sabes lo que esperas, pero en este caso no esperábamos eso, pues el restaurante no era de ese tipo”.

“Cuando entramos a este lugar, el menú no se cargaba y no tenían una copia física. Prácticamente, nos describieron el desayuno y dijimos ‘oh, será fruta y omelette”.

Tania destacó que su café sin azúcar le costó 55 dólares. Enfatizó también que no se especificaba que se trataba de la moneda estadounidense y se confundieron porque los restaurantes a los que acudieron previamente tenían el precio en pesos mexicanos y no en dólares.

En su narración, explicó que no podía creer lo que estaba pasando cuando la cuenta llegó y, aunque sí pagó el monto del ticket, se llevaron una desagradable sorpresa que ensombreció su visita a Tulum.

Después de ir y venir, el chef habló con los comensales y gerentes sobre las quejas de las personas. Tania dijo: “Así que supongo que no fuimos los únicos en experimentar esto. Entonces, para mí, fue la falta de transparencia, siento que si sabes cuál será el precio, simplemente anúncialo”. También dio un consejo a los viajeros. “Así que la próxima vez que viajes, asegúrate de verificar el precio porque esos huevos y frutas pueden ser más costosos de lo que piensa”, concluyó.

Mujer explica por qué su desayuno fue tan costoso en Tulum

¿Cómo denunciar un abuso en los precios en México?

Desgraciadamente, estas experiencias son comunes en algunos lugares turísticos del país y, en varios de los comentarios, los usuarios le aconsejaron a Tania denunciar el cobro excesivo ante la Profeco.

Los usuarios le recomendaron a Tania Loves acudir a la Profeco CAPTURA DE PANTALLA

En México es la Procuraduría Federal del Consumidor la que se encarga de atender este tipo de casos, en los que los afectados pueden denunciar el abuso al enviar un correo a la siguiente dirección. denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

Nombre o razón social del establecimiento

Calle

Número

Estado

Municipio

Colonia

Código postal

Narración de los hechos que dieron sitio a la denuncia.

Otra de las denuncias frecuentes tiene que ver con el cobro de propina, sobre este caso, la entidad establece que, en México, nadie puede ser sancionado si decide no dejarla, ya que no es obligación de los consumidores.