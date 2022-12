Le hizo un insólito pedido a su jefa para su primer día de trabajo y dejó a todos boquiabiertos

escuchar

El primer día de trabajo suele ser ese en el que todos los empleados buscan dar una buena impresión a sus jefes. Es común que se presenten con ganas de comenzar sus actividades y con mucha actitud de servicio. Al menos eso es lo que creía Talya Godoy, una mujer que se dedica a reclutar empleados para una empresa. En una de sus últimas experiencias, se encontró con una joven que la dejó sorprendida por el pedido que le hizo desde el primer día.

La actitud de la recién contratada le causó tanta intriga que compartió un video de TikTok a través de su cuenta @godoytalya0. Al parecer, la mujer le habría pedido faltar desde antes de tomar el puesto: “Se supone que yo mañana comenzaría a trabajar ahí en donde tú estás, bueno, ¿te podría pedir permiso para faltar mañana?, lo que pasa es que tengo unas cosas que hacer...”, le habría requerido a través de mensajes de voz.

Sin embargo, el pedido no terminó ahí: Talya no había respondido todavía cuando la futura empleada insistió con más demandas: “Si no, quizá puedo llegar más tarde, a eso de las 12 o 13 h. Y, ¿a qué hora tengo la media hora [de almuerzo]?… ¿Hay comida y todas esas cosas?, ¿Puedo tomar mate? O café, yo qué sé’”, siguió.

Este fue el impactante pedido que una empleada le hizo a su jefa (parte uno)

En respuesta, Godoy le respondió que no era posible y que, si no acataba las reglas, habría repercusiones: “Escúchame una cosa, ni siquiera te presentaste a la charla de la reunión del trabajo, ¿y ya vas a faltar? No, no. Si llegas al mediodía, no tenés hora de descanso, no tenés mate, no tenés comida, no tenés nada. Llegás derecho a limpiar piso”, recalcó en un tono contundente.

Sin permiso

Luego de que no la autorizaran a faltar en el primer día de empleo, la joven dijo que ya no estaba interesada en formar parte de la empresa: “No me sirve el trabajo entonces. Nos vemos la próxima vez. El año que viene capaz que tengo más suerte”. Después se arrepintió y quiso más información antes de irse de manera definitiva: “Una consulta primero: si yo no llegara a faltar mañana, ¿cuánto me van a pagar y cuándo voy a tener la licencia y el aguinaldo? Eso es lo que me interesa”.

¿Se quedó con el empleo o renunció?

El video de Talya no mostró qué fue lo que ocurrió después, ya que su finalidad fue solo evidenciar la actitud de la mujer recién contratada. No obstante, en un clip de seguimiento comentó que sí se presentó, aunque tarde.

Este fue el impactante pedido que una empleada le hizo a su jefa (parte 2)

Esto provocó una avalancha de comentarios entre los usuarios que reprodujeron el clip: “Y yo que no consigo trabajo, no lo puedo creer”; “Esto no puede ser real”; “Conocí a varios así, es lo peor”; “A mí me preocupa más que la hayan tomado. ¿Qué persona o empresa seria toma a alguien así para trabajar?”, escribieron.

LA NACION