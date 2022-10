Le mostró su disfraz “sexy” de Halloween a su papá y la reacción fue contundente

escuchar

Saoirse Bodge Flynn es una tiktoker que, de cara a Halloween decidió adquirir un disfraz de “diablita”. Si bien, por lo general, los atuendos de estas fechas tienden a generar miedo o espanto, desde hace varios años también creció la tendencia de vestirse con lencería erótica o ropa sugerente.

El disfraz de la tiktoker sin duda que entraba en esta última categoría. Ella misma lo definió como “demasiado sexy”, antes de mostrárselo a su papá, quien tuvo una reacción que terminó volviéndose viral en redes sociales.

Fue a través de su cuenta de TikTok (@saoirsebodgeflynn) donde dejó en evidencia que al parecer a su progenitor no le agradó del todo el atuendo, por no decir que no le agradó nada. Según la opinión de varios usuarios, lo dejó “traumatizado” porque “nadie quiere ver a su hija así”.

El disfraz consta de un crop top de color rojo, con un escote en V bastante pronunciado y una falda corta cruzada, también en color rojo. Todo en un ajustado material muy similar al látex. Para coronar el conjunto, la joven optó por unas botas largas más arriba de la rodilla de un material parecido al cuero. Los cuernitos de “diablita”, daban el detalle final a modo de diadema. Un detalle que llamó la atención de la comunidad virtual fue que la falda tenía una abertura en la entrepierna, que lo hacía todavía más descubierto.

“Papá califica mi disfraz de Halloween”, dice la frase que acompañó el video en el que se la ve posar frente a un espejo, para después caminar hacia su progenitor y preguntarle qué le parece su traje. El hombre lo único que hizo fue mirarla atónito y después seguir su camino, en una expresión clara de desagrado.

“Ni siquiera voy a comentar al respecto”, fue la frase que utilizó después aunque por el semblante que tuvo en cuanto la vio, puede deducirse claramente que no lo aprobó. Después la chica lo persiguió para insistirle por su opinión, a lo que el hombre solo respondió: “Cuando no lo vea en ti, diré que está bien”.

La reacción de los usuarios

Al parecer, la mayoría de los usuarios estuvo de acuerdo con el rostro que puso el padre. Incluso consideraron que fue inapropiado por parte de ella haberle enseñado ese look. “Minuto de silencio para su papá, por favor”, “Yo no podría (mostrarle eso a mi papá)”, “Ni siquiera me atrevo a usar una camiseta sin mangas frente a mi papá”, le dijeron.

Este es el disfraz que dejó "traumatizado" al papá de una tiktoker @saoirsebodgeflynn/TikTok

Por otro lado, ciertas personas también se tomaron la situación con un poco más de humor y consideraron que el hombre quedó “traumatizado”, por lo que no desearían estar en su lugar. “La falta de respeto está fuera de este mundo”, “Si me vestía así frente a mi papá, me pateaba las escaleras de regreso”, “Por eso me alegro de tener un hijo (y no una hija)”, “Él nunca va a olvidar eso”, comentaron algunos de los usuarios.

