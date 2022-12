Son pareja y tramitaron la visa J-1; sus experiencias fueron distintas y revelaron las preguntas que les hicieron

escuchar

Para quienes deseen trabajar en Estados Unidos, hay diferentes tipos de visados que se pueden tramitar. Entre ellos, se encuentra la clasificación J-1 o visitantes de intercambio, que se destina a aquellos que tengan la intención de participar en un programa aprobado. Tras haberla obtenido luego de su entrevista en la embajada, una joven pareja detalló cuáles fueron las preguntas que les hizo (por separado) el oficial consular.

A través de su cuenta de Tiktok @meli.9814, la joven invitó a su novio para hablar de su experiencia en el trámite de la visa J-1: “A mí me preguntaron qué estudio, cuánto tiempo me falta para graduarme, qué programa estoy haciendo, si ya he hecho el programa antes y cuándo hice el programa”, destacó al principio de su clip. No obstante, si bien su aprobación fue rápida, en el caso de su pareja tuvo que responder más preguntas: “Puedo decir que el cónsul que me tocó a mí fue bastante chevere en ese sentido porque no fue tanto tiempo. Mi entrevista no duró ni dos minutos”, compartió Meli.

Una joven contó cómo le aprobaron su visa J1

La visa J-1 es para visitantes de intercambio

Las personas que quieran participar en un programa aprobado y que tengan el propósito de enseñar, instruir, dar conferencias, estudiar, observar, realizar investigaciones, consultar, demostrar habilidades especiales, recibir capacitación o recibir educación o formación médica de posgrado, pueden aplicar a la visa J-1.

De acuerdo con el Servicio de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), al llevar a cabo las responsabilidades del Programa de Visitantes de Intercambio, el Departamento del Estado designa a entidades tanto públicas como privadas para que sean patrocinadores. Es decir, los no migrantes J-1 son beneficiarios de estos programas. El objetivo es promover la mezcla de conocimiento y habilidades en los campos de educación, artes y ciencia.

Los ejemplos de visitantes de intercambio incluyen, pero no están limitados a:

Profesores o académicos.

Asistentes de investigación.

Estudiantes.

Aprendices.

Maestros.

Especialistas

Au Pairs (niñeras).

Consejeros de campamento.

Con ese contexto, durante su intervención en el clip, la pareja de la tiktoker evidenció el contraste de las preguntas que le hicieron en su entrevista. Un punto que comprueba que la experiencia depende de los antecedentes de cada persona.

Según su testimonio, la entrevista fue completamente en inglés y el cónsul le requirió contestar cuál era el motivo de su viaje: “Lo más importante que hay que responder es work and travel program. Si te preguntan qué es, dices que quieres conocer la cultura estadounidense, mejorar tu inglés (...)”, siguió.

El joven destacó que los que han ido a Estados Unidos antes deben llevar su visa de turista. En tanto que los beneficiarios del programa J-1 en el pasado tendrán que responder más preguntas: “Dónde trabajaste, de qué trabajaste, cuáles eran tus labores, el lugar y todo lo demás”. En su caso, esto fue así porque el periodo previo también tramitó la visa J-1.

Según describió, el cónsul puede, en el caso de los estudiantes, pedir información respecto a la universidad: “Qué estudias, en qué semestre estás, cuánto te falta para graduarte. Es importante que tengan en mente todo porque uno por lo general no sabe que responder directamente y causa muchas dudas”.

Por último, habría dos preguntas adicionales: qué día se viaja y cuánto tiempo se quedará en Estados Unidos: “Tienen que saberse exactamente las fechas que están en su DS (formulario)”, instó.

Como un último consejo, ambos beneficiarios de la visa J-1 pidieron tener como regla general decir la verdad: “Tienen que tener en claro que la entrevista en la Embajada es una confirmación de todo lo que ustedes ingresaron en su DS-160″, cerraron.

¿Cómo es el proceso para tramitar la visa J-1 de visitantes de intercambio?

Lo que hay que considerar sobre el trámite de la visa J-1 para viajar a Estados Unidos BBC Mundo

Es el Departamento del Estado de ese país el que administra este programa, por lo que es necesario presentar el formulario DS-2019 o Certificado de Elegibilidad para el Estatus de Visitante de Intercambio (anteriormente conocido como un IAP-66).

La agencia patrocinadora del solicitante proporcionará este cuestionario. Una vez que se haya obtenido, se podrá solicitar la visa en una embajada o consulado de Estados Unidos.

El tiempo de espera para una cita de entrevista para los solicitantes puede variar, por lo que se recomienda presentar su solicitud de visa lo antes posible (aunque no se puede ingresar a Estados Unidos en estatus J-1 más de 30 días antes de que comience el programa).

Asimismo, el USCIS enfatiza que solo están autorizados para trabajar bajo los términos del programa del intercambio.

LA NACION