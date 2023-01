Le negaron la visa pese a que una importante empresa cubría todos los gastos

escuchar

Tramitar la visa para viajar a Estados Unidos es un proceso que no suele ser fácil. Además de los largos tiempos de espera para poder conseguir una cita, las entrevistas con los funcionarios consulares no sencillas, según el testimonio de algunas personas. Para adquirir el permiso es necesario que el oficial migratorio considere al postulante como apto para entrar a su país, pero a veces los elementos presentados no son suficientes. Así le pasó a un hombre que, a pesar de contar con una carta de invitación, le negaron el trámite.

Alejandro Felipe Moreno, originario de Bolivia, compartió la anécdota en su cuenta de TikTok. Al ser ingeniero, el joven también cuenta con un canal en YouTube donde publica contenido acerca de las novedades en teléfonos celulares. Fue precisamente por esta afición, que Samsung lo invitó a Estados Unidos al evento de lanzamiento de un nuevo equipo móvil.

No obstante, no pudo participar porque el oficial consular no le aprobó la visa: “Me la negaron y prácticamente estaba yendo con todo pagado”, dijo en el video, donde además manifestó que todo ocurrió en 2019.

Le rechazaron la visa a pesar de que llevó una carta de invitación

“La compañía me invitó al “Unpacked” que se iba a llevar a cabo en Nueva York para la presentación del Note 10 plus en ese entonces. Estaba en tiempo para poder solicitar la visa, así que ellos me dijeron si podía solicitar el trámite y yo les dije que sí”, dijo Moreno.

Para asegurar que le dieran el permiso, la compañía le dio al hombre una carta de invitación, con la que la embajada podía verificar que el viaje era cierto. “Decía que estaban invitándome con todos los gastos pagados. Ellos iban a cubrir desde la alimentación hasta el hotel, todo”, detalló. Con esto, tanto la firma como el boliviano creyeron que todo estaba solucionado, pero no fue así.

Resulta que al momento en que acudió a su cita, las cosas se complicaron: “El cónsul me preguntó por el motivo del viaje. Yo le dije la verdad, que estaba yendo a la presentación de un nuevo equipo”, explicó, y luego añadió: “Me preguntó que por cuánto tiempo y yo le di el itinerario, porque incluso las reservas de los vuelos ya estaban hechas y creo que eran seis días, o algo así”.

La visa de Estados Unidos no es sencilla de conseguir, desde la experiencia del boliviano Unsplash

Más adelante, Alejandro le mencionó que tenía una invitación de la compañía de tecnología. “Le comenté que incluso tenía una carta de Samsung en donde se validaba toda esta información y me dijo: ‘Pásamela’”. Momentos después, el funcionario le indicó que su visa no había sido aprobada y que podría intentarlo en otra oportunidad. “Me dio una hoja y mi pasaporte. No me lo esperaba y aquella vez me deprimí bastante”, expresó.

Moreno aseguró que esas fueron las únicas palabras que cruzó con el funcionario migratorio le hizo, por lo que no tuvo más oportunidad de convencerlo. En consecuencia, perdió el viaje que la compañía tecnológica le había ofrecido. “Eso no pasa todos los días. De hecho, ni siquiera ha vuelto a ocurrir”, concluyó.

La carta de invitación es un documento que ayuda a demostrar “que el visitante no permanecerá de forma ilegal en el país y que sus intenciones son solo temporales”, de acuerdo con el portal especializado en asuntos migratorios. Trámites USA. Si bien no es un requisito indispensable para solicitar la visa, muchos migrantes lo llevan para garantizarle a las autoridades estadounidenses que únicamente van de viaje por turismo o negocios.

