Es venezolano, vive en Nueva York y revela qué cosas son normales en Estados Unidos pero nunca ocurren en su país

El choque cultural es uno de los desafíos más grandes que encuentra quien se muda a otro país. Aun cuando el inmigrante se informe sobre el estilo de vida y las costumbres de su nuevo hogar, es muy probable que sorprenda por algunos hábitos que puedan resultarle desconocidos. Ese fue el caso de un venezolano que se radicó hace algún tiempo en Nueva York. A pesar de que ya ve la ciudad de la Gran Manzana como su casa, todavía hay algunos aspectos que le llaman la atención

El latino, quien publica en TikTok bajo el usuario @yoamonuevayork, hizo un video para enlistar cuáles son las “cosas que en Estados Unidos son normales, pero en su país son imposibles”. Desde su perspectiva, las tradiciones en territorio estadounidense distan mucho de lo que está acostumbrado a vivir en su Venezuela natal, sobre todo por las compras que realiza en Internet

Es que adquirir objetos en línea es un hábito que la modernidad trajo para instalarse en la dinámica social alrededor del mundo. Así que es muy común que la gente haga sus compras de esa manera. Sin embargo, hay diferentes modalidades en las que se puede llevar a cabo esta operación: cuando la paquetería deja el encargo en la puerta, cuando los repartidores se esperan hasta que el propietario reciba el paquete o cuando el consumidor pide sus artículos para recogerlos en alguna sucursal.

En ese contexto, el tiktoker dijo que lo que más le sorprende de EE.UU. es justamente la primera opción, en la que las tiendas dejan los paquetes en la puerta de las casas. Eso en su país no es muy habitual por un pequeño detalle que destacó en su relato: “Es imposible comprar por Internet, que te dejen el paquete en frente de tu casa y que nadie se lo robe”, dijo. Así que el hecho de que los estadounidenses reciban cosas de esa manera lo sorprendió demasiado.

Los usuarios que reprodujeron su video no dudaron en darle su opinión al respecto. Algunas personas coincidieron con él: “Yo vivo en los Hamptons y sí, es verdad, nadie se los roba”. No obstante, hubo otros que consideraron que su creencia estaba equivocada: “Si vives en el Bronx dudo que no se lo roben”; “Depende del área donde vivas, hay áreas que ya están peor que en mi rancho”; “A mí sí me robaron un paquete de Amazon, creo que fue el vecino”.

El venezolano mostró cómo es que las firmas dejan la paquetería afuera de las viviendas @yoamonuevayork/TikTok

La incidencia delictiva en Nueva York

La tasa de delitos tanto de alto impacto como de menor gravedad va en aumento en la ciudad neoyorquina. Esto de acuerdo a la última información brindada por la policía en septiembre del 2022. Los índices señalan que la delincuencia aumentó un poco más del 15% en comparación con el 2021, según datos citados por Telemundo 47. Todo es a causa de que cinco de las siete categorías principales de delitos registraron un aumento.

Sin embargo, los mayores incrementos se vieron justo en la problemática mencionada por el tiktoker: los saqueos. Las autoridades reportaron que el robo con allanamiento de morada creció un 22%; el hurto de vehículos un 21,5% y los robos mayores un 21,3%.

