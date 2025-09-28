Le rechazaron tres veces la visa H-1B, pero consiguió una alternativa conocida como “Einstein”: “Fue difícil”

El sistema migratorio estadounidense ofrece distintos tipos de visado según el perfil y la actividad que el solicitante desarrollará en el país norteamericano. En este contexto, un ingeniero de software de la India no logró acceder a un permiso H-1B pese a insistir durante tres años. Sin embargo, finalmente logró ser admitido mediante la visa O-1, conocida como “Einstein” y reservada para personas con habilidades extraordinarias.

¿Por qué le rechazaron tres veces la visa H-1B?

El profesional de tecnología Tanush Sharanarthi intentó durante tres años consecutivos obtener una visa H-1B para trabajar en Estados Unidos. En cada ocasión, su solicitud fue rechazada debido a que no fue elegido en el sorteo anual que regula este tipo de permisos laborales.

Tanush Sharanarthi es un joven de 26 años, oriundo de Bangalore, India, que actualmente vive en Santa Clara, California, gracias a la visa O-1 Linkedin Tanush Sharanarthi

El programa H-1B otorga cada año 65.000 cupos para profesionales extranjeros con formación universitaria en áreas especializadas. A ellos se suman 20.000 lugares adicionales para candidatos que completaron una maestría o grado superior en instituciones académicas estadounidenses. La selección no depende de méritos profesionales, sino de un sistema de lotería al azar.

“Trabajo en IBM como ingeniero de software. Me uní hace tres años y desde entonces he estado solicitando una visa H-1B”, explicó el joven de 26 años en un artículo para Business Insider. “El proceso fue difícil porque no me eligieron en ninguna de las tres veces”, lamentó.

Sharanarthi cumplía con los requisitos académicos. Además, poseía un posgrado en sistemas de información e inteligencia artificial de la Universidad Johns Hopkins y había trabajado en empresas tecnológicas como Kimberly-Clark Corporation e IBM.

Esta categoría de visa se aplica a las personas que quieren prestar servicios en un campo especializado en EE.UU. y se elige mediante una lotería Freepik - Freepik

Cuáles son las limitaciones de la visa H-1B y por qué no es fácil conseguirla

La visa H-1B está dirigida a ocupaciones consideradas especializadas. El Departamento de Trabajo de EE.UU. la define como aquellas que requieren conocimientos técnicos avanzados y, al menos, una licenciatura universitaria. Entre las áreas contempladas se incluyen:

Ingeniería

Arquitectura

Ciencias sociales

Medicina

Educación

Leyes

Negocios

Artes

Matemáticas

Los beneficiarios iniciales reciben un permiso de hasta tres años, que puede extenderse por otro período igual y alcanzar un máximo de seis años. Sin embargo, debido a la alta demanda y al número limitado de cupos, la mayoría de los solicitantes no logran obtenerla.

“Me sentí como si estuviera jugando a las tragamonedas de Las Vegas. Ganas algunas veces, pero pierdes la mayoría de las veces, y no tienes ningún control sobre ello”, contó Sharanarthi.

La búsqueda de una alternativa: la visa O-1

Tras sus intentos fallidos, el ingeniero conoció la existencia de la visa O-1, un permiso reservado para individuos con logros reconocidos en campos como las ciencias, las artes, la educación, los negocios, el deporte o la industria audiovisual.

A diferencia del sistema de lotería de la H-1B, esta categoría exige demostrar habilidades extraordinarias mediante un historial de contribuciones significativas, publicaciones, premios, participación en conferencias u otros reconocimientos de nivel nacional o internacional.

Existen distintas clasificaciones dentro de la visa O:

O-1A : para ciencias, educación, negocios o deportes.

: para ciencias, educación, negocios o deportes. O-1B : para artes, cine y televisión.

: para artes, cine y televisión. O-2 : para asistentes de un titular O-1 en eventos específicos.

: para asistentes de un titular O-1 en eventos específicos. O-3: para cónyuges o hijos del solicitante principal.

Para calificar, un solicitante debe cumplir al menos tres de los ocho criterios establecidos por las autoridades migratorias. Sharanarthi revisó su trayectoria y comprobó que ya cumplía con varios.

“Había publicado trabajos sobre inteligencia artificial, solía ser juez de hackatones, un evento colaborativo donde equipos multidisciplinarios trabajan contra el reloj para desarrollar soluciones innovadoras, y revisaba artículos para otras revistas de conferencias”, contó. “Tenía unos seis años de contribuciones a mi campo de la IA”, indicó.

La solicitud se presenta mediante el formulario I-129 y otorga inicialmente un año de permanencia legal en EE.UU. El permiso puede renovarse hasta alcanzar un total de tres años de residencia temporal, con la posibilidad de solicitar posteriormente la residencia permanente.

Las visas O-1 se destinan a personas con habilidades especiales en las ciencias, artes y deportes; en muchos casos, estos visados allanan el camino hacia el permiso de residencia permanente en EE.UU. Pexels

La llamada visa “Einstein” se consolidó como una alternativa para quienes cuentan con una trayectoria sólida y cumplen los criterios de excelencia establecidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), se considera “habilidad extraordinaria” cuando un individuo pertenece al pequeño porcentaje que destaca en su área. En el caso de las artes, se exige alcanzar distinción y reconocimiento sostenido.

El ingeniero, oriundo de Bangalore, India, aconsejó a quienes buscan una alternativa migratoria no enfocarse únicamente en el visado, sino en construir una carrera sólida y reconocida. “Mi consejo es que no lo hagan solo por la visa. Apasiónense por su campo y contribuyan a él. El resto viene solo”, concluyó.