Le suspendieron su vuelo y cometió un error del que se arrepiente hasta ahora: “No pensé que sería tan malo”

Una mujer tenía previsto tomar un vuelo de 90 minutos para viajar de Sídney a Melbourne, pero un error al reservar la llevó a incrementar exponencialmente su tiempo de traslados. Es usual que quienes no consiguen boletos directos tengan plazos largos en los aeropuertos mientras esperan sus escalas, una situación con la que se está de acuerdo desde el momento en el que se realiza la transacción. No obstante, este no fue el caso de Alexandra Duffin, quien estaba a punto de abordar con la aerolínea Jetstar cuando recibió un mensaje.

La también tiktoker compartió su experiencia en su cuenta @alexandra.duffin, en la que suma más de 10.000 seguidores. Alexandra quedó atónita cuando su vuelo, que normalmente duraba unos 90 minutos, se canceló. A pesar de que despegaba a las 21.45 horas, recibió un correo electrónico de la aerolínea a las 12.00 en el que le comunicaban de la cancelación por “requisitos operativos”.

Entonces, tuvo que volver a pasar por el proceso de reserva y encontró otro a las 20:25, que en apariencia solo era una hora menos que el que tenía originalmente. Aunque parecía que el cambio no significaba un mayor problema, ocurrió un detalle que la llevó a darse cuenta de su error: “Hice el vuelo de reemplazo y vi el de las 8.25 a Melbourne, pensé que no parecía tan malo”, contó para sus seguidores.

A una mujer le cambiaron su vuelo de 90 minutos por uno de diez horas

Lo que Alexandra no vio es la duración total que tomaba ese traslado, con dos escalas que daban un total de diez horas: “Voy de Sídney a Darwin y a Melbourne. Aterrizo a las 6 de la mañana, es un vuelo de diez horas. Ayúdenme, no sé qué estoy haciendo”, agregó.

De esta manera, en lugar de un tramo directo en el que debía recorrer aproximadamente 444 kilómetros, volaría desde el norte de Australia, para volver a bajar por 3898 kilómetros, según cálculos del medio The Sun.

Una situación en Melbourne

Al parecer, el caso de la tiktoker no fue aislado y luego de que miles de personas reprodujeran su clip, algunos dijeron que también se habían cancelado sus vuelos por los fuertes vientos de Melbourne.

Otras personas se tomaron con humor su incidente y la invitaron a ver siempre el lado positivo de la situación, como por ejemplo que se ahorró una noche de hotel. Unos más compartieron sus historias similares: “Querían que voláramos a Tasmania y luego a Sídney, lo que habría llevado diez horas”, le escribieron.

Un avión de la aerolínea Jetstar JAMES ROSS - AAP

En una actualización, la tiktoker aseguró que no tuvo que pasar por todo ese proceso y volvió a obtener un vuelo directo a las 7 de la tarde, pero estaba molesta porque había ido a Sídney para un evento del que se tuvo que retirar.

En comentarios para Yahoo Australia, enfatizó que la aerolínea no actuó de la mejor manera: “Deberían haberme avisado la noche anterior. Me molestó un poco porque tenía asiento y equipaje extra pagados”.

Por su parte, un portavoz de Jetstar citado por The Sun dijo que ofrecieron diferentes vuelos para ayudar a Alexandra: “Agradecemos a la Sra. Duffin su flexibilidad y nos alegramos de poder ayudarla a elegir un vuelo a la hora que le convenía”.

