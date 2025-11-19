LeBron debuta en su temporada 23 en la NBA, otro récord de su carrera

Ausente del primer mes de competición por problemas físicos, LeBron James se convirtió este martes en el primer basquetbolista que compite en 23 temporadas de la NBA, un récord más de su legendaria carrera.

King James, que en diciembre cumplirá 41 años, recibió una gran ovación del público de Los Ángeles cuando fue anunciado en el quinteto inicial del partido de los Lakers contra los Utah Jazz.

El alero, que se perdió los primeros 14 partidos del curso debido a una ciática, se probó físicamente durante el calentamiento y, a solo una hora del salto inicial, los Lakers confirmaron que estaba listo para el histórico debut.

Máximo anotador histórico de la liga y cuatro veces campeón, LeBron es ahora el único jugador que ha disputado 23 temporadas, rompiendo el empate en longevidad que sostenía con el retirado Vince Carter, que jugó 22 campañas.

Sin James, Luka Doncic y Austin Reaves lideraron a los Lakers hasta un balance de 10 victorias y cuatro derrotas que lo ubicaban en la cuarta posición de la Conferencia Oeste.

A continuación las otras escenas principales de la jornada de seis partidos del martes.

Pistons siguen acelerando

Los Detroit Pistons extendieron su racha ganadora a 11 partidos, la más abultada de la franquicia desde 2008, con una victoria por 120-112 ante los Atlanta Hawks.

Los Pistons, que lideran el Este con un registro de 13-2, contaron con 25 puntos y 10 asistencias de su estrella, Cade Cunningham, y 24 puntos y 8 rebotes del pívot Jalen Duren.

En un sorprendente arranque de temporada, Detroit apenas ha encajado una derrota más que los vigentes campeones, los Oklahoma City Thunder, y tienen una ventaja de tres victorias sobre su perseguidor en el Este, los Cleveland Cavaliers.

El ala-pívot Jalen Johnson firmó 25 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias para Atlanta, que encadenaba cinco victorias seguidas pese a las bajas de sus figuras Trae Young y Kristaps Porzingis.

Recital estéril de Curry

En Orlando, los Magic neutralizaron una brillante actuación de Stephen Curry para batir a los Golden State Warriors por 121-113.

Curry logró 34 puntos, 22 de ellos en la primera mitad, y siete triples y estuvo secundado por Jimmy Butler, con 33 tantos.

Los esfuerzos de las dos veteranas figuras fueron insuficientes para unos Warriors en los que sólo Draymond Green (12 puntos) llegó también a dobles dígitos de anotación.

Por los locales, el escolta Desmond Bane logró 23 puntos y el base suplente Anthony Black otros 21.

Spurs ganan sin Wemby

En San Antonio, los Spurs no bajaron el ritmo de su mejor inicio de curso en casi una década ni siquiera con la lesión de Victor Wembanyama.

Con el prodigio francés fuera de combate varias semanas, el base De'Aaron Fox lideró con 26 puntos el triunfo por 111-101 ante los Memphis Grizzlies, huérfanos también de Ja Morant.

Los texanos llegaron a 10 victorias en 14 partidos, su mejor expediente desde la temporada 2016-2017.

"Estamos tratando de hacer esto como un colectivo. No hay manera de reemplazar a Vic", reconoció Harrison Barnes, autor de 23 puntos. "Sólo estamos tratando de encontrar formas de ganar, compartir y mover el balón, así es como lo haremos".

