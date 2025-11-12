Licencia de conducir tradicional vs. licencias comerciales: quiénes pueden tramitarlas con las reglas del DOT

Las nuevas reglas del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), vigentes desde el 1° de octubre de 2025, prohíben emitir o renovar licencias comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) a conductores indocumentados. Estos registros solo podrán tramitarlos ciertos grupos de inmigrantes, mientras que el resto puede acceder al permiso tradicional en determinados estados.

Quiénes pueden tramitar las licencias comerciales, según el DOT

Las nuevas normas de la agencia federal obligan al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de todos los estados a dejar de expedir las licencias CDL a conductores que no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes.

Algunos migrantes aún pueden tramitar las licencias de conducir comerciales, según las reglas del DOT Freepik

El supuesto objetivo de la medida es "mejorar la seguridad vial y subsanar las lagunas legales“, según el DOT. Con las regulaciones en vigencia, los conductores que aún pueden renovar los permisos son aquellos que tienen las siguientes visas:

E-2 (inversionista).

(inversionista). H-2A (trabajadores agrícolas temporales).

(trabajadores agrícolas temporales). H-2B (trabajadores temporales, no agrícolas).

Las personas que cuentan con una de estas visas podrán conseguir las licencias y deberán renovarlas cada año. El resto de los migrantes, según establece el comunicado de prensa del DOT, no podrá iniciar el trámite para la obtención o renovación de las licencias.

“Se están expidiendo licencias para conducir camiones enormes de 36 toneladas a conductores extranjeros peligrosos, muchas veces de forma ilegal. Las medidas adoptadas hoy impedirán que los conductores extranjeros inseguros renueven sus licencias y obligarán a los estados a invalidar de inmediato las licencias expedidas de forma irregular“, expresó el secretario de Transporte de EE. UU., Sean P. Duffy, al anunciar las nuevas restricciones.

Licencia de conducir tradicional: quiénes pueden tramitarlas

Si bien algunos estados tienen regulaciones estrictas, otras regiones permiten a los migrantes indocumentados obtener su registro. En los siguientes territorios, además del Distrito de Columbia, las personas sin estatus migratorio regular en Estados Unidos pueden conseguir un permiso para manejar:

California.

Colorado.

Connecticut.

Delaware.

Hawái.

Illinois.

Maryland.

Massachusetts.

Minnesota.

Nueva Jersey.

Nueva York.

Nuevo México.

Nevada.

Oregon.

Rhode Island.

Utah.

Vermont.

Virginia.

Washington.

En el resto del país, los solicitantes deben presentar las evidencias de identidad, residencia y estatus legal, además de un número del Seguro Social (si aplica) para tramitar el documento.

Los migrantes que no cumplan los requisitos no podrán obtener ni renovar licencias de conducir comerciales en EE.UU. Freepik

La sanción del DOT a California por las licencias de conducir comerciales

La agencia gubernamental emitió un comunicado de prensa este miércoles 12 de noviembre en el que declaró que el Estado Dorado otorgó ilegalmente 17.000 CDL. Los documentos fueron entregados a "conductores extranjeros peligrosos, cuyos titulares no residían en el estado“, según Duffy.

“Ahora que hemos desenmascarado sus mentiras, se están revocando 17.000 licencias de camionero expedidas ilegalmente“, declaró el secretario de Transporte. La agencia notificó a los titulares de los permisos que sus documentos ya no cumplen con los requisitos federales y caducarán en 60 días.

En 19 estados, los migrantes indocumentados aún pueden tramitar las licencias de conducir tradicionales Foto de freepik

La sanción surgió tras una auditoría de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés). Tras la medida preliminar, la FMCSA exigió a California que “proporcione una auditoría completa de todas sus CDL no domiciliadas para que la agencia pueda verificar que se hayan revocado todas las licencias emitidas ilegalmente”. El comunicado menciona otras acciones del DOT contra el Estado Dorado: