Qué pasará con la licencia de conducir de miles de camioneros migrantes en EE.UU.

Durante abril, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que modificó el proceso de emisión de Licencias de Conducir Comerciales (CDL, por sus siglas en inglés), para incluir de manera obligatoria el requisito de dominio del inglés. Ahora, a raíz de una nueva decisión del Departamento de Transporte, se aplican limitaciones más estrictas para conductores de camiones nacidos fuera de Estados Unidos.

Restricciones inmediatas a las licencias comerciales para migrantes

Con un efecto inmediato, la nueva norma impide que los solicitantes extranjeros obtengan una CDL a menos que presenten una visa de trabajo válida y pasen una verificación federal de estatus migratorio mediante el sistema SAVE. Además, se establecen sanciones para los estados que entreguen permisos sin cumplir las nuevas exigencias.

Los nuevos requisitos se suman a los ya establecidos por Trump, que implican inspecciones más estrictas para verificar que los conductores cumplan con el requisito de hablar y entender el inglés Sait Serkan Gurbuz - AP

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, explicó que la medida responde a los resultados de una auditoría nacional de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés), que detectó irregularidades en la entrega de permisos y un aumento de accidentes mortales vinculados a conductores no domiciliados.

“Lo que nuestro equipo ha descubierto debería inquietar y enfurecer a todos los estadounidenses. Se emiten licencias para operar un enorme camión a conductores extranjeros peligrosos, a menudo de forma ilegal. Esto representa una amenaza directa a la seguridad de todas las familias en la carretera y no lo toleraré”, enfatizó Duffy.

Cómo afecta a los camioneros migrantes esta nueva norma para conseguir licencias comerciales

La nueva regla no revoca de inmediato las licencias ya emitidas, aunque el Departamento de Transporte evalúa mecanismos para hacer retroactiva la medida. En cualquier caso, los solicitantes deberán enfrentar procesos más estrictos en las renovaciones y estarán sujetos a verificaciones continuas de su estatus migratorio.

Los cambios busca reforzar los controles para garantizar que solo los extranjeros con estatus legal vigente y permisos de trabajo puedan acceder a una CDL. Entre los nuevos requisitos se incluye:

La obligación de presentar pasaporte vigente.

Mostrar el registro de entrada y salida (I-94/94A).

Visado específico de empleo, como los H2-A, H2-B o E-2.

Las licencias emitidas deberán coincidir en fecha de vencimiento con el documento migratorio o caducar en un máximo de un año, lo que ocurra primero. También se exige que cada renovación sea presencial y que las agencias estatales conserven copias de los documentos por al menos dos años.

Para los miles de extranjeros que trabajan como camioneros en EE.UU., la aplicación de estas medidas representa un escenario más complejo. Quienes no logren cumplir con los nuevos requisitos perderán la posibilidad de renovar su permiso, lo que podría afectar tanto a su situación laboral como a la cadena de suministro que depende de este sector.

Los conductores migrantes en EE.UU. deben cumplir reglas más estrictas que incluyen presentar un pasaporte extranjero vigente y visados de trabajo específicos

Estados bajo revisión por emitir licencias irregulares: las sanciones contra California

El informe de la Fmcsa mostró que varios estados entregaron licencias de manera irregular y California se encontró entre los más señalados. De acuerdo con el análisis, más del 25% de los permisos emitidos en el Estado Dorado a migrantes no domiciliados no cumplía con los estándares federales. En algunos casos, estos continuaban con su validez incluso después de vencida la estancia legal del solicitante.

“La temeraria indiferencia de California es francamente repugnante y una vergüenza para los millones de estadounidenses que esperan que los mantengamos seguros”, expresó Duffy.

Un caso citado por el Departamento de Transporte involucra a un conductor brasileño que obtuvo autorización para manejar autobuses escolares y de pasajeros en California, pese a que su documentación de residencia ya había expirado. Esta situación llevó a sanciones específicas contra la jurisdicción de Gavin Newsom, que ahora tiene 30 días para ajustar sus procedimientos.

Las medidas ordenan a California detener la emisión de nuevas licencias para migrantes no domiciliados, revisar las que ya fueron otorgadas y revocar las que no se ajusten con los requisitos impuestos recientemente. En caso de incumplimiento, el gobierno federal retendrá más de 160 millones de dólares en fondos destinados a infraestructura vial, cifra que podría duplicarse si la situación se mantiene el próximo año.

El Departamento de Transporte aseguró que en California se emitieron incorrectamente más del 25% de las licencias de conducir comerciales Law Offices of Jacob J. Sapochnick

“A todos los demás estados del país: encuentren todas las CDL emitidas indebidamente y revóquenlas ahora”, solicitó el secretario de transporte. “Es nuestra obligación con el pueblo estadounidense garantizar que solo conductores legales y cualificados operen camiones pesados ​​en nuestras carreteras”, agregó.

Además del Estado Dorado, la auditoría detectó patrones similares en Colorado, Pensilvania, Dakota del Sur, Texas y Washington. Estos lugares también podrían enfrentar sanciones si no corrigen los procedimientos de emisión. La revisión de la Fmcsa continúa en el resto de EE.UU. y se espera que más jurisdicciones sean evaluadas en los próximos meses.