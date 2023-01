Limpia hoteles y revela los objetos que nunca se lavan en las habitaciones: “Estoy aterrada”

escuchar

Una tiktoker llamada Elliana Madrid trabaja como parte del personal de limpieza de un hotel, por lo que suele ser testigo de cómo los huéspedes dejan las habitaciones antes de irse. Recientemente, reveló un detalle que podría perturbar a más de un viajero. Si bien se tiene la creencia de que todo está limpio cuando se llega a la habitación de un alojamiento, la empleada admitió que la realidad es otra. En un clip de la red social de videos TikTok, advirtió cuáles son los objetos a los que les dan menos aseo.

La influencer dio los detalles a través de su cuenta @ellianamadridssss. Al parecer, la orden la dan los altos directivos, quienes le piden al personal no tocar algunas cosas. Elliana no mencionó el motivo, pero sorprendió a los usuarios porque se trata de artículos de uso común. Ante la cámara, mostró la cafetera, el cubrecolchón, el edredón principal, las sábanas y las almohadas.

Una limpiadora de habitaciones dijo qué es lo que le ordenan no asear nunca

Aquellos que vieron el clip no lo pudieron creer. A la mayoría le pareció inaceptable que la limpieza no se hiciera con profundidad, dado que las tarifas no siempre son accesibles: “¿Estás bromeando, no?”; “Estoy aterrada”; “Estoy sorprendida”. Entrelas reacciones, un usuario coincidió con lo que decía: “Como exagente de recepción puedo confirmar que los edredones no se lavan”.

En un intento de solucionar esta problemática, algunos sugirieron tomar medidas antes de acudir a un hotel: “Siempre llevaré mi propia almohada y manta. No importa lo tonto que parezca”; “Cada vez que me alojo en un hotel, derramo soda por toda la cama antes de salir para asegurarme de tener un edredón limpio”, dijeron.

En tanto que otros pidieron no generalizar y dijeron que hablar de “todos los hoteles” podría resultar algo exagerado, ya que quizás es una realidad que no aplica a la mayoría. “No sé en qué hotel trabajas, pero mi madre tiene dos y siempre lavan todas las sábanas, las mantas y limpian las cafeteras”; “Hilton limpia cada uno de esos artículos. No lava las almohadas cada vez, pero cambia el protector y la funda por uno nuevo”, escribieron.

La cama se queda intacta, únicamente se vuelve a reacomodar, según la tiktoker @ellianamadridssss/TikTok

¿Cómo saber si una habitación de hotel está limpia?

Cuando se busca un hotel o alojamiento por internet, la tecnología se ha vuelto la mejor aliada para asegurarse de que todo esté en orden. Aunque al estar ahí se conocerán las condiciones, los viajeros siempre pueden guiarse a través de las reseñas. Las puntuaciones básicas suelen calificar las instalaciones, experiencia, ubicación y la limpieza como ejes que permiten tomar decisiones. Además, como los clientes son los que pagan por el servicio, distintas legislaciones los protegen ante las irregularidades, según el país en el que se encuentren. Tal como dijeron algunos usuarios, también hay algunos trucos que podrían aplicarse, entre los que se enlistan:

Revisar los pisos . Hay que tomar un pedazo de papel, ponerle jabón líquido y frotarlo sobre el piso. Si la suciedad se adhiere, significa que está sucio.

. Hay que tomar un pedazo de papel, ponerle jabón líquido y frotarlo sobre el piso. Si la suciedad se adhiere, significa que está sucio. Observar si hay insectos . Cualquier animal derivado de la humedad es un indicio de que no hay una buena higiene en ese hotel.

. Cualquier animal derivado de la humedad es un indicio de que no hay una buena higiene en ese hotel. Ver las paredes. Un aspecto fundamental es asegurarse de que las paredes no tengan humedad, polvo o huellas de suciedad.

